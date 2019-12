Anziana signora discrimina un cane perché è un pitbull Oggi però | gli deve la vita

bigodino

(Di sabato 7 dicembre 2019) Questa storia arriva dalla Svezia ed abbiamo deciso di raccontarvela,è in grado di lasciarci uno di quegli insegnamenti che ci porteremo dietro per il resto della nostra. A raccontarla al mondo social, è stato un uomo di nome Arjanit Mehana. Quest’ultimo vive in un palazzo con il suo, Simba, che purtroppo non è mai stato ben visto dai suoi vicini, poiché è un. Nonostante simba avesse sempre mostrato il suo carattere dolce socievole, le persone residenti nel palazzo, cercavano sempre di erlo. C’era una vicina in particolare, quella del piano terra, che non lo poteva proprio vedere. Quando Mehana e Simba la incontravano, ilcercava sempre di salutarla e farle le feste, ma la donna non gli permetteva nemmeno di avvicinarsi. Poi un giorno, qualcosa è ...

_Carabinieri_ : #Bolzano: dopo aver prelevato denaro in banca, un’anziana signora viene seguita fino a casa da un uomo che riesce a… - MarcoTosatti : @PBerizzi @repubblica Smettere di strumentalizzare quell'anziana signora no, vero? - Casertasette : @RosariaM6 non poteva pagare qualche signora anziana italiana in fila? -