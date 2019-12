Come Airbnb sta cambiando le città

wired

(Di venerdì 6 dicembre 2019) La protesta di Barceloneta contro gli affitti brevi di(foto di PAU BARRENA/AFP via Getty Images) L’economista americano Jeremy Rifkin la considerava una terza rivoluzione industriale, e almeno a giudicare dall’impatto provocato sulla morfologia delle, non sembra aver avuto tutti i torti. Nel giro di pochissimi anni, la percezione popolare della sharing economy si è drammaticamente deteriorata, trasformandosi dalla promessa di un benessere collettivo e distribuito, al suo esatto opposto. Sembrano lontani i tempi della copertina di Time dedicata a You, a quell’intelligenza collettiva composta da milioni di utenti internet che a cavallo tra il 2006 e il 2007 sembrava davvero poter cambiare il mondo. Nella realtà le cose sono andate diversamente, e l’impatto dell’economia di internet su quella tradizionale ha prodotto resistenze e reazioni di rigetto, ...

paolosorofevir : Affitti brevi, arriva il contratto-tipo: ecco come funziona @sole24ore #affittibrevi #locazione #immobili #airbnb… - orsanelcarro : @UnaNuovaMeta @VoceDelVerboPar @airbnb_it vi farò sapere certamente! E vi farò anche sapere come mi sono trovata con la piattaforma!?? - AndreaCervone : @fspagna92 Penso userò airbnb come sempre ;) -