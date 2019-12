Nek a Le Iene | cafone per scherzo nega i selfie ai fan e finge davanti all’obiettivo

optimaitalia

(Di mercoledì 4 dicembre 2019) Nek a Lesi trasforma in unper. Ingaggiato da Cizco, Filippo Neviani si è preparato per accogliere i fan nel modo meno elegante possibile. Con uno sforzo che gli è costato molta fatica, l'artista si è preparato ad accogliere 4 dei suoi seguaci a una settimana dal suo primo concerto nei teatri. Per lo, per il quale hanno trasformato Nek in un cattivissimo maleducato, Lehanno convocato 4 fan con la scusa di offrire un incontro con il loro idolo, a qualche ora dall'inizio del concerto che doveva tenere a supporto del nuovo album di inediti. L'incontro è avvenuto nella hall di un albergo, di fronte ai fan allibiti dal comportamento di Nek. L'artista non li ha degnati di uno sguardo, continuando a giocare con il cellulare in maniera molto maleducata. Il suo atteggiamento era riservato all'assenza delle telecamere, che ha richiesto in maniera garbata: ...

tobiamc : RT @danieledvpd: Alle #Iene stasera #Nek parlerà di Bibbiano? Dovrebbe chiedere anche lui scusa. - Ary1797 : RT @OptiMagazine: .@NekOfficial a #LeIene, cafone per scherzo nega i selfie ai fan e finge davanti all'obiettivo (video) - OptiMagazine : .@NekOfficial a #LeIene, cafone per scherzo nega i selfie ai fan e finge davanti all'obiettivo (video)… -