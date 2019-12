GTFO | lo shooter cooperativo ispirato a Left 4 Dead torna a mostrarsi in un nuovo video

Lo shooter co-op GTFO si mostra in un nuovo video gameplay da ben 12 minuti : Recentemente il team di 10 Chambers ha pubblicato un nuovo imperdibile video gameplay dedicato prorpio allo shooter co-op GTFO.Come possiamo vedere, nel filmato possiamo farci un'idea del titolo osservando qualche scena d'azione e di co-op."GTFO è un action/horror cooperativo a 4 giocatori per chi è in cerca una vera sfida. I giocatori vestiranno i panni di un team di ricercatori, costretti a esplorare e recuperare manufatti preziosi in un vasto ...