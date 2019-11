PS5 | un nuovo brevetto di Sony svela come gli utenti potrebbero condividere i contenuti

Il nuovo Assassin’s Creed Ragnarok in uscita su PS5 e Xbox Scarlett : bollenti rumor al 20 novembre : Da tempo si vocifera di Assassin's Creed Ragnarok tra gli affollati corridoi del web. Vale a dire l'evoluzione della celebre saga "rosso sangue" di casa Ubisoft dopo gli apprezzati Origins e Odyssey, che hanno segnato un profondo cambiamento nell'intera impostazione ludica del franchise. Eppure di recente la compagnia d'Oltralpe non ha mai parlato direttamente di uno dei suoi brand di punta, avendo abbandonato le uscite a cadenza annuale per ...

Le cartucce per PS5 confermate da un nuovo brevetto di Sony : Sicuramente ricorderete le recenti notizie sulle presunte cartucce per PS5 trapelate da un brevetto depositato da Sony. Dopo la notizia riportata da Let's Go Digital, i fan hanno iniziato a condividere le proprie idee e teorie sull'utilizzo di queste cartucce, e si è pensato a un loro impiego come unità SSD esterna.Ora, lo stesso sito ha rintracciato un nuovo brevetto depositato da Sony. Questa volta, il documento presenta anche un interessante ...

Il nuovo controller Dualshock 5 per PS5 sarà così : In un più che prevedibile stillicidio di anticipazioni, la futura Playstation 5 di Sony si svela poco a poco stimolando l’appetito sempre più famelico dei milioni di fan della console di casa Sony. L’ultimo tassello riguarda il controller Dualshock 5, protagonista di una serie di documenti e immagini rappresentative depositate presso l’ufficio brevetti nipponico. Informazioni particolarmente succulente, dato che raccontano e ...

PS5 : ecco come potrebbe essere il nuovo controller : Un nuovo brevetto Sony registrato in Giappone ci fa sognare il Dualshock 5 per PS5.come possiamo vedere, infatti, stando alle ultime indiscrezioni trapelate e facendo un po' di supposizioni, il nuovo controller di PlayStation 5 non sarà tanto diverso dall'attuale Dualshock 4. Tra le nuove caratteristiche che ci aspettiamo vi è la vibrazione aptica, grilletti capaci di opporre resistenza adattiva in base al contesto del videogioco, mentre per ...

Nessun Battlefield in uscita il prossimo anno. Il nuovo capitolo confermato per PS5 e Xbox Scarlett : Un nuovo capitolo della serie Battlefield è in sviluppo. Durante il recente report finanziario, EA ha confermato che il nuovo gioco Battlefield arriverà su console next-gen e che verrà lanciato prima del mese di marzo del 2022.EA non ha condiviso alcun dettaglio concreto sul nuovo capitolo, ma ha affermato che il titolo "punterà a innovazioni che saranno possibili grazie alle piattaforme di nuova generazione". La società ha anche confermato che ...

PS5 : un nuovo leak confermerebbe il design del Devkit della nuova console next-gen di Sony : Lo scorso agosto un brevetto depositato da Sony ha svelato il possibile design del Devkit di PS5, ovvero il prototipo della nuova console next-gen affidato a una cerchia ristretta di case di sviluppo. In seguito, la redazione di Wired aveva affermato che l'aspetto reale del dispositivo non si discosta poi molto da quello del brevetto e dai render non ufficiali.Poche ore fa è arrivata un'ulteriore conferma delle fattezze del Devkit grazie al noto ...