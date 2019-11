Milano Con la mostra Tosca parte la Christmas Shopping Experience di MonteNapoleone

Con il contatore ambientale Milano vince premio sviluppo sostenibile 2019 : Milano ha ricevuto il premio sviluppo sostenibile 2019, categoria Green City Network, per l’introduzione del contatore ambientale. Il premio sviluppo

Scontri e saluti romani prima di Atalanta-Dinamo Zagabria - a Milano un’altra serata di violenza ultrà : La violenza degli ultras continua ad essere un problema, anche a livello internazionale. Ieri sera è toccato a Milano, ospite di Atalanta-Dinamo Zagabria, fare da palcoscenico all’ennesimo episodio di tafferugli tra tifosi “nemici”. prima della partita di Champions, (già definito “ad alto rischio”) – scrive la Gazzetta dello Sport – circa cinquanta tifosi croati – scortati dalle forze dell’ordine ...

Milano - saluti romani e fumogeni : gli ultrà della Dinamo Zagabria in corteo paralizzano la città. Scontro a San Siro : 12 tifosi feriti - anche un 14enne : Pomeriggio ad alta tensione a Milano per colpa dei circa 3mila tifosi della Dinamo Zagabria che hanno attraversato Milano in un corteo diretto allo stadio San Siro per la partita di Champions...

Max Pezzali a San Siro nel 2020 - info biglietti per il grande concerto-evento a Milano : Max Pezzali a San Siro, nel 2020. Un grande concerto-evento è in programma per Max Pezzali a Milano, allo Stadio Meazza. San Siro canterà i successi storici degli 883 e i brani del suo repertorio da solista. La data è stata anticipata da alcune pagine fan di Max Pezzali su Facebook prima ancora dell'annuncio ufficiale in programma per le ore successive. La data del concerto di Max Pezzali a San Siro è quella del 10 luglio 2020. ...

CONI - nasce la Fondazione Milano-Cortina 2026 : approvati atto costitutivo e statuto : A L’Aquila, per la prima volta nella storia, si è riunita la Giunta Nazionale del CONI: punti interessanti dell’incontro odierno in Abruzzo sono stati quelli riguardanti l’approvazione dell’atto costitutivo e dello statuto della Fondazione Milano-Cortina 2026 con delega al Presidente Malagò per la relativa firma e l’aver portato all’attenzione il contratto di servizio per il 2019 tra CONI e Sport e Salute firmato il ...

Sci alpino - Christoph Innerhofer ci riprova dopo un grave infortunio. Una carriera ancora lunga - con il sogno Milano-Cortina 2026 : Era il 22 marzo di quest’anno. Christof Innerhofer stava disputando il supergigante dei Campionati Assoluti di sci alpino di Cortina. In un solo istante tutto è andato in fumo. Caduta, ginocchio sinistro che fa crack assieme ai legamenti, e sensazione che, ad oltre 34 anni, tutto questo possa tramutarsi in uno stop definitivo. Invece, ben conoscendo il carattere del fuoriclasse di Gais. appena conclusa l’operazione all’arto ...

Mobilità elettrica - 2 giorni di incontri a Milano su dove va l'elettrico : Vaielettrico Academy in collaborazione con l'Associazione Motus-E promuove, a Milano, i seminari di formazione sulla Mobilità elettrica

Contro le enoteche monoetniche di Milano - affollate di esseri inutili : Camilla Baresani mi perdoni. Nel campo della fisiologia della coppia non la batte nessuno ma del suo ultimo romanzo, “Gelosia” (La nave di Teseo), preferisco notare lo sguardo acuto sulla fisiologia della città. Sarà che le coppie non mi interessano mentre le città mi ossessionano. In particolare Mi

Inter - possibile accelerata per Eriksen : Marotta avrebbe incontrato l'agente a Milano : Sono tanti gli indizi che fanno pensare all'Inter nel ruolo di club più attivo nella prossima sessione di calciomercato. Innanzitutto a gennaio bisognerà assecondare le richieste di Antonio Conte che, in più circostanze, ha sottolineato come la rosa sia ridotta all'osso. Da parte sua, l'amministratore delegato, Giuseppe Marotta, ha sottolineato come si farà di tutto per accontentarlo. Ma il dirigente nerazzurro si starebbe muovendo con forza ...

Milano. Il Contrabbasso domenica 1 dicembre allo Spazio Teatro 89 : Liberamente ispirato all’omonimo monologo dello scrittore tedesco Patrick Süskind, il quarto appuntamento della rassegna di musica classica dello Spazio Teatro