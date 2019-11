Daymare 1998 | annunciata la finestra di lancio per le versioni PS4 e Xbox One

Fonte : eurogamer

(Di martedì 26 novembre 2019) Il survival horror in terza persona sviluppato da Invader Studios,, sbarcherà anche su PS4 eOne.Gli sviluppatori hanno finalmente comunicato unadi: il titolo vedrà la luce su console nel Q1 2020. In Giapponesarà disponibile su PS4 eOne il 20 febbraio.Come possiamo leggere dalla descrizione su Steam,"è un survival horror in terza persona con meccaniche survival hardcore e nemici estremamente difficile da uccidere. Il gioco richiede un approccio strategico sia ai combattimenti che alla risoluzione dei puzzle, mentre la storia, vissuta da tre punti di vista diversi, si rivela essere oscura e profonda. Tutto ha inizio con un centro di ricerca segreto, un'arma chimica letale ed un team di agenti speciali inviato ad investigare su un incidente che potrebbe rivelarsi molto più di una semplice violazione della sicurezza. ...

