Nuovi nati | sono Leonardo e Sofia i nomi preferiti dai neogenitori

Astaldi - nominati i Nuovi commissari : sono Vincenzo Mascolo e Piergiorgio Zampetti : L’avvocato Vincenzo Mascolo e il commercialista Piergiorgio Zampetti sono stati nominati nuovi commissari per il concordato del gruppo Astaldi. Nei giorni scorsi, era stato revocato dal Tribunale di Roma l’incarico a Stefano Ambrosini, come anticipato da Il Fatto Quotidiano, a causa di un indagine a suo carico per corruzione. L'articolo Astaldi, nominati i nuovi commissari: sono Vincenzo Mascolo e Piergiorgio Zampetti proviene da Il Fatto ...

Peste suina in Italia : scattano Nuovi abbattimenti sui maiali - “vanno eliminati tutti gli animali infetti” : A sei mesi dagli ultimi abbattimenti di maiali allo stato brado, la task force messa in campo dalla per sconfiggere la Peste suina in Sardegna, torna in campo: lo ha fatto questa mattina all’alba nelle campagne di Orgosolo, dove in localita’ Montes e’ scattata l’uccisione mirata di un gruppo di suini selvatici. In campo gli uomini della Forestale e dell’Ats scortati da Polizia e Carabinieri. Un’azione che ...

MSI Alpha 15 sono i Nuovi notebook per gli appassionati di giochi con prezzi da 1.199 euro : Gli appassionati di videogiochi gradiranno l’arrivo in commercio dei nuovi notebook MSI Alpha 15, che hanno prezzi a partire da 1.199 euro. Tecnicamente parlando, la novità è la scheda grafica Radeon RX 5500M con 4 GB di memoria dedicata, che consente di giocare in modo fluido a una risoluzione di 1080p. Oltre a questo, la tecnologia FidelityFX consentirà di apprezzare gli effetti visivi senza impattare sulle prestazioni. Ad affiancarla ...

Manovra - la ministra Bonetti : “È previsto un assegno mensile per tutti i Nuovi nati” : "Si tratta di un primo embrione di quell’assegno universale che vogliamo costruire a partire dal 2021 con il "collegato" alla Manovra: uno strumento ad erogazione mensile, strutturale e continuativo per ciascun figlio, dalla nascita fino all’età adulta": lo afferma la ministra per le Pari opportunità e la famiglia, Elena Bonetti. L'assegno unico per i figli a carico non è dunque sparito totalmente dalla legge di Bilancio come si era in un primo ...