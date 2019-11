Fonte : wired

(Di lunedì 25 novembre 2019) (foto: Getty Images) Forse a Sharm-el-Sheik ilè buono, ma da noi, in questo autunno piovoso, controllare lesperando nel sole può diventare compulsivo. Ci possiamo fidare: anche se non è facile prevedere il tempo che farà, oggi l’accuratezza è ben superiore a quellache avreste letto su un giornale negli anni ’80. Ma rischiamo di tornare lì: il 5G, tecnologia di telecomunicazione che fa gola a molti,infatti di interferire con gli strumenti di previsione, peggiorandone la qualità fino al 30%. A lanciare l’allarme è l’Organizzazione metereologica mondiale (Wmo) e anche di questo si è discusso alla Conferenza mondialeradiocomunicazioni (Wrc), conclusa il 22 novembre proprio a Sharm-el-Sheik, dove si è trovato un accordo per limitare il disturbo. Perché il 5GleIl problema posto dal 5G e dalla sua ...

MilanoCitExpo : Il 5G minaccia la precisione delle previsioni meteo #DipartimentoInnovazioneTecnologia -