Viadotto crollato sulla Torino-Savona | le immagini riprese dall’alto dei Vigili del fuoco

Savona - crollato un tratto di Viadotto in direzione Torino. Le prime immagini : È crollato un tratto di viadotto lungo la Torino- Savona è crollato . Si tratta di una trentina di metri circa di autostrada, dopo l'innesto con la A10, a circa un chilometro e mezzo da Savona verso Altare. Sul posto stanno intervenendo i vigili del fuoco, impegnati ad accertare l'eventuale coinvolgimento di persone video @sosemergenza

È crollato un pezzo di Viadotto della A6 in Liguria : (Notizia in aggiornamento) Tratto Chiuso tra Bivio A6/A10 Savona e Altare in direzione Torino per il cedimento di una porzione di viadotto. Non si hanno altre notizie al momento. Il governatore Giovanni Toti si sta recando in Prefettura a Savona. Il viadotto è gestito dal gruppo Gavio.