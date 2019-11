Spoiler Amici | 2^ puntata | Skioffi ammesso | lite tra Alessandra Celentano e Timor

Amici Spoiler : escono Laura e il principe di Savoia - Ciro Ferrara tra i finalisti : Oggi, mercoledì 16 ottobre, andrà in onda in prima serata su Canale 5 la quinta serata di Amici Celebrities. In questa puntata verranno decretati due eliminati, entrambi della squadra blu e i quattro finalisti che si contenderanno l'ambita vittoria della prima edizione del talent show in versione vip. Al timone della sera ci sarà Michelle Hunziker e come ospite e giudice speciale della puntata ci sarà Maria De Filippi....Continua a leggere

Amici Vip - Spoiler quarto appuntamento : Ciro viene ripescato : Oggi 9 ottobre in prima serata su canale 5 andrà in onda il quarto appuntamento di Amici Celebrities, il Talent ideato e prodotto da Maria de Filippi e che vedrà questa sera il debutto alla conduzione di Michelle Hunziker, che prenderà il posto proprio della moglie di Costanzo, impegnata con la nuova stagione di 'Tu si que vales' in onda dal prossimo 19 ottobre. Grande attesa per vedere all'opera la conduttrice svizzera, che dovrà tenere a bada ...

Amici Celebrities - puntata 9 ottobre 2019 : Spoiler : Stasera, mercoledì 9 ottobre, in prima serata su Canale 5 andrà in onda la quarta puntata di Amici Celebrities (LIVE su TvBlog). Grazie al sito Il Vicolo delle News, siamo in grado di anticipare cosa è accaduto durante la registrazione tenutasi ieri a Roma.

Spoiler Amici Celebrities - 4^ serata : Francesca esclusa tra le lacrime - Riki ospite : La prima edizione Vip di Amici, sta per concludersi: tra due settimane, infatti, il pubblico conoscerà il nome del vincitore del talent-show dedicato ai personaggi famosi che si distinguono per le loro qualità nel canto e nel ballo. Durante la registrazione della puntata che precede la semifinale, la giuria ha deciso di eliminare Francesca Manzini: i "Blu", dunque, restano con soli 2 concorrenti. Michelle Hunziker, inoltre, ha presentato il

Amici Vip - Spoiler del 5 ottobre : prima manche vinta dai blu - la seconda dai bianchi : Prosegue l’appuntamento con il popolare talent show Amici Celebrities, che a differenza del format originale vede la partecipazione di personaggi già famosi divisi in due squadre; questa sera sabato 5 ottobre 2019 sulla rete ammiraglia Mediaset verrà trasmessa la terza puntata che si preannuncia molto movimentata e ricca di sorprese. Gli spoiler rivelano che come al solito ci saranno delle gare fatte di esibizioni di ballo e canto con ...

Spoiler Amici Celebrities terza puntata - doppia eliminazione : tra gli esclusi anche Ciro : Prosegue l'appuntamento con Amici Celebrities, il talent show vip ideato e condotto da Maria De Filippi, di cui questa sera 5 ottobre verrà trasmessa la terza puntata su Canale 5. anche questa settimana non mancheranno i colpi di scena e soprattutto ci sarà l'eliminazione di altri due concorrenti, che dovranno abbandonare definitivamente la gara e rinunciare, così, alla possibilità di vincere il premio finale. La puntata che andrà in onda ...

Amici Vip - Spoiler del 28 settembre : lite tra la conduttrice e Filippo Bisciglia : Questa sera sabato 28 settembre 2019, su Canale 5 andrà in onda la seconda puntata del talent show Amici Celebrities. Il nuovo appuntamento si preannuncia ricco di colpi di scena, soprattutto per una discussione molto accesa che la conduttrice Maria De Filippi avrà con un concorrente. Stando a quanto è stato svelato sul web, delle affermazioni di Filippo Bisciglia avrebbero scatenato la dura reazione della padrona di casa. La moglie di Maurizio ...

Amici Celebrities 2019 - seconda puntata : Spoiler eliminazione : Questa sera alle 21:10 su Canale 5 andrà in onda il secondo appuntamento di Amici Celebrities condotto ancora da Maria de Filippi. In attesa dell'inizio del programma siamo in grado di anticipare quanto è accaduto durante la serata grazie agli spoiler pubblicati dal sito Il vicolo delle news (la puntata è stata registrata ieri presso gli studi Elios di Roma).