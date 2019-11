Il messaggio di Obama ai democratici

Fonte : huffingtonpost

(Di sabato 23 novembre 2019) Il discorso di Barackalla convenzione Democratica di ieri a San Francisco tocca i punti cruciali dello scontro con Trump, e indica senza ambiguità la strada per vincere le presidenziali del 2020. Tre sono gli inganni della presidenza Trump che hanno compattato un nucleo duro di elettori, minoritario (sul 35%) ma pronto a mobilitarsi in ogni modo per rieleggere il suo beniamino. La rottura del consenso nazionale che contrappone una falange di partigiani del populismo (contro la politica), del nazionalismo (America First) e del nativismo (il Muro) che per la prima volta nella storia si sentono estranei all’idea di una America unica. La valanga delle fake news che dalla Casa bianca inondano gli americani in ogni angolo del continente per ridisegnare la realtà con slogan e twitter (il “New York Times” ne ha calcolato milioni) prodotti ...

