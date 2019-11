Ferrara | nipote uccide la nonna a pugni | l' ha massacrata mentre l' anziana guidava l' auto

Dramma a Ferrara - nonna 71enne uccisa a botte in auto dal nipote 22enne : Il Dramma si è consumato nella serata di mercoledì, intorno alle 21, in strada. nonna e nipote infatti erano insieme nell'auto del giovane quando al culmine di un diverbio sempre più accesso, il ragazzo si è scagliato sulla vittima colpendola violentemente fino a ucciderla. Inutile per la vittima il trasporto in ospedale dove è morta poco dopo.Continua a leggere