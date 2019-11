Tromba d’aria a Orbetello | 1000 pini distrutti

Maltempo in Toscana - Tromba d’aria a Marina di Carrara spazza via un albergo : “Danni ingenti” : Una tromba d'aria ha distrutto parte dell'Hotel Atlanticm scoperchiandone il tetto, a Marina di Carrara, in Toscana, dove oggi è allerta arancione a causa del Maltempo. Le tegole e altri materiali sono infatti andati a finire sui bagni Venezia, Polda e Stella del mare, oltre che sulla strada che è rimasta bloccata per ore: "Danni per decine di migliaia di euro".Continua a leggere

Tromba d’aria a Porto Cesareo - la forza del vento vista dall’interno del bar : ingenti danni : Una Tromba d’aria si è abbattuta a Porto Cesareo, sul litorale jonico della provincia di Lecce, provocando ingenti danni al Porto turistico dove erano ormeggiate decine di barche. La furia dell’evento naturale ha divelto una parte del pontile trascinandolo in acqua. danni pure ad attività commerciali e ad altre strutture in muratura della darsena. Attivato il Centro operativo comunale di protezione civile. Inoltre le scuole sono state chiuse in ...

Porto Cesareo - Tromba d’aria distrugge pontile e trascina il mare in strada : città in ginocchio : "La furia del maltempo ha messo in ginocchio le nostre coste e l'entroterra oltre ogni previsione" ha spiegato il sindaco della cittadina salentina di Porto Cesareo colpita nelle scorse ore da una violenta tromba d'aria che ha spazzato via tutto lungo la costa provocando ingenti danni a imbarcazioni e locali.Continua a leggere

Maltempo - a Matera Tromba d’aria e pioggia torrenziale : strade e Sassi diventano fiumi : Una tromba d’aria ha colpito, nella notte tra lunedì 11 e martedì 12 novembre, il Metapontino, la zona jonica lucana, in provincia di Matera. Sono stati circa 50 gli interventi dei Vigli del fuoco che sono intervenuti a seguito di caduta di alberi e pali della pubblica illuminazione. Già nella giornata di martedì 11 novembre, a Matera (ma anche in altri comuni) le scuole erano rimaste chiuse su disposizione del sindaco di Matera e dei sindaci ...

Maltempo - allerta rossa e scuole chiuse nel meridione. Tromba d’aria in provincia di Matera - acqua alta a Venezia : Tromba d’aria a Matera, acqua alta a Venezia, disagi a Roma: continua da qualche giorno il Maltempo su gran parte delle regioni italiane. La perturbazione proveniente dall’Africa colpisce soprattutto le regioni meridionali, portando piogge, venti forti e mareggiate. Molti comuni hanno deciso di tenere le scuole chiuse, tra questi Taranto, Lecce, Brindisi, Catanzaro, Reggio Calabria, Napoli e Venezia. È allerta rossa per Calabria, ...

Maltempo Sicilia - Tromba d’aria a Licata : tetti scoperchiati e danni - strada chiusa : Una tromba d’aria ha creato il panico, oggi pomeriggio a Licata, grosso centro dell’agrigentino. Da ore piove a dirotto e le strade principali della città sono totalmente allagate con grossi disagi per i cittadini e gli automobilisti. Diversi tetti scoperchiati, come quello del noto ristorante ‘Logico’ vicino al porto turistico. E diverse abitazioni allagate. Molta paura tra gli abitanti. I vigili del fuoco in azione, al ...

Maltempo - allerta rossa in Liguria. Tromba d’aria a Lavagna - esonda il Petronio : La situazione più critica nella zona di Levante con esondazioni, allagamenti e scuole chiuse. Ora si temono anche forti venti e mareggiate

Maltempo - forti piogge su tutta l’Italia e Tromba d’aria in Liguria. Il sindaco di Sestri Levante : “Non uscite di casa” : Il weekend lungo di Ognissanti è stato all’insegna del Maltempo ha che ha sferzato ininterrottamente l’Italia, in particolare nelle ultime ore, dove – da nord a sud – si stanno verificando forti temporali e piogge abbondanti. In Liguria è scattata subito l’allerta meteo e ad essere attenzionata è soprattutto la riviera di Levante dove domenica mattina è scattata l’allerta rossa dopo che il torrente Petronio è ...

Maltempo - allagamenti e danni in Liguria : Tromba d’aria su Lavagna - esonda torrente Petronio : Situazione difficile in Liguria a causa della forte ondata di Maltempo che si sta abbattendo in queste ore su gran parte dell’Italia. Chiuse le strade vicine al torrente Petronio che è esondato. Si segnalano allagamenti, alberi caduti e tetti scoperchiati. Il sindaco di Sestri Levante ha chiesto ai cittadini di non uscire di casa.Continua a leggere