Hong Kong | irruzione all' alba della polizia nel Politecnico occupato | esplosioni nel

Hong Kong - studenti assediati in campus : 1.04 I pompieri hanno spento l'incendio principale all'ingresso del Politecnico di Hong Kong dove restano asserragliati alcune centinaia di studenti . Lo hanno riferito fonti sul posto. All'alba la polizia ha lanciato l'assalto per riprendere il controllo dell'università ma si è successivamente ritirata, esortando gli studenti tramite il rettore - a lasciare il campus pacificamente e a consegnarsi alla polizia.

A Hong Kong frecce sugli agenti - che minacciano di sparare. Studenti assediati al Politecnico : La battaglia di Hong Kong si concentra in queste ore attorno al Polytechnic University di Kowloon, con gli Studenti asserragliati e armati di un curioso arsenale fai da te, fatto di frecce e catapulte, e sotto l’assedio della polizia. E dopo che un agente è stato trafitto al polpaccio proprio da una freccia scoccata da un dimostrante, la polizia ha minacciato il ricorso a “colpi di arma da fuoco” se gli agenti dovessero ...

In teoria a Hong Kong tra poco si vota : Fra una settimana si dovrebbero eleggere i consiglieri distrettuali ma per via delle proteste c'è il rischio che le elezioni siano rimandate, cosa che potrebbe peggiorare la situazione