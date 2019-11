VIDEO MotoGP | GP Valencia 2019 | highlights e sintesi delle qualifiche Pole di

VIDEO MotoGP - Marc Marquez : “Non ho mai spinto mio fratello alla Honda” : Nel primo pomeriggio italiano si sono concluse le qualifiche ufficiali della MotoGP del GP di Valencia 2019, tappa del Mondiale: lo spagnolo Marc Marquez ha parlato a fine sessione del possibile arrivo del fratello Alex al suo fianco dopo l’addio di Jorge Lorenzo. Di seguito la VIDEOintervista fatta a Marc Marquez al termine delle qualifiche ufficiali del GP di Valencia 2019 del Mondiale MotoGP. VIDEOINTERVISTA Marc Marquez GP VALENCIA ...

VIDEO MotoGP - GP Valencia 2019 : la gioia dei piloti in prima fila al termine delle qualifiche : Ultime qualifiche del Mondiale 2019 di MotoGP, quelle che sono andate in scena sul tracciato “Ricardo Tormo” di Valencia. Sul circuito spagnolo Fabio Quartararo ha posto il suo sesto sigillo nel time-attack, confermandosi centauro di altissimo profilo nel giro secco. Il transalpino, senza se e senza ma, è un grande talento e oggi l’ha dimostrato nuovamente. Alle sue spalle troviamo lo spagnolo Marc Marquez e l’australiano ...

VIDEO Marc Marquez pronto ad accogliere il fratello Alex in Honda : clamorosa indiscrezione in MotoGP : Marc Marquez-Alex Marquez prossima coppia in Honda? Sembrerebbe che la squadra giapponese ci stia pensando. Dopo l’annuncio del ritiro dalle corse dello spagnolo Jorge Lorenzo, la scuderia di Tokyo si è trovata con una sella inoccupata nel prossimo Mondiale 2020 di MotoGP. Chi allora potrà affiancare l’otto volte campione del mondo? A quanto pare, il vincitore del titolo in Moto2 potrebbe essere un buon profilo per la casa nipponica, ...

VIDEO MotoGP - GP Valencia 2019 : highlights e sintesi prove libere : Nel primo pomeriggio italiano si sono concluse le prove libere della MotoGP del GP di Valencia 2019, tappa del Mondiale: il francese Fabio Quartararo ha preceduto nella FP2 gli spagnoli Maverick VInales e Marc Marquez, mentre Valentino Rossi è scivolato all’inizio della seconda sessione, dove non è andato oltre il 14° tempo. Di seguito il VIDEO con gli highlights delle prove libere del GP di Valencia 2019 del Mondiale MotoGP. VIDEO ...

MotoGp – Lorenzo annuncia il ritiro - scene commoventi a Valencia : l’abbraccio con Dovizioso e Dall’Igna è dolcissimo [VIDEO] : Gli uomini Ducati vicini a Jorge Lorenzo: l’abbraccio con Dovizioso e Dall’Igna è commovente e sincero Giornata importantissima, quella di ieri, per il mondo della MotoGp: Jorge Lorenzo ha annunciato a Valencia il suo ritiro dalle gare. Il maiorchino ha organizzato una conferenza stampa straordinaria, al fianco di Carmelo Ezpeleta, alla quale hanno assistito tantissimi suoi colleghi e addetti ai lavori. Non potevano mancare ...

Michele Pirro : Ducati a fuoco a Valencia/ VIDEO MotoGP : fiamme e fumo in Fp1 : Michele Pirro: Ducati a fuoco a Valencia, Video MotoGp. fiamme e tanto fumo fuoriusciti dalla Desmosedici durante le Fp1.

MotoGp – Valentino Rossi pronto per la nuova sfida a quattro ruote : svelata la livrea della sua Ferrari 488 GT3 [VIDEO] : Valentino Rossi si prepara per la 12 Ore del Golfo: svelata oggi la livrea della Ferrari 488 GT3 del Dottore La stagione 2019 di MotoGp sta per terminare: Marquez è da diverse gare ormai campione del Mondo, mentre Dovizioso si è assicurato il titolo di vicecampione del mondo. Bisogna ancora capire chi sarà a completare il podio e chi si aggiudicherà il titolo Team. Il 2019 non è stato sicuramente un anno brillante per Valentino Rossi, che ...

MotoGp - clamoroso in Malesia : Aleix Espargaro rientra ai box e investe… un fotografo [VIDEO] : E’ successo durante il fine settimana di Sepang, il pilota dell’Aprilia si è trovato improvvisamente un fotografo davanti senza avere la possibilità di evitarlo Un episodio davvero sorprendente si è consumato davanti al box dell’Aprilia subito dopo il Gran Premio della Malesia, protagonista Aleix Espargaro che non è riuscito ad evitare un fotografo piazzatosi davanti alla propria moto. Al rientro in pitlane dopo la gara, ...

Formula 1 – Hamilton è sei volte campione del mondo : arrivano i complimenti dalla MotoGp - i messaggi di Rossi e Marquez [VIDEO] : Valentino Rossi e Marc Marquez si congratulano con Lewis Hamilton: i video messaggi per il sesto titolo Mondiale del britannico Lewis Hamilton ha conquistato ieri ad Austin il suo sesto titolo Mondiale: il secondo posto al Gp degli Stati Uniti, alle spalle solo di Valtteri Bottas, ha permesso al britannico della Mercedes di poter festeggiare in grande per un eccezionale traguardo raggiunto, ad un solo titolo dal record di 7 Mondiali di ...

MotoGp – Valentino Rossi quarto in Malesia : il saluto ai tifosi è da brividi [VIDEO] : Valentino Rossi super osannato in Malesia: il saluto del Dottore ai tifosi di Sepang dopo la gara di questa mattina è pazzesco E’ andato in scena questa mattina il Gp della Malesia di MotoGp: sul circuito di Sepang è stato Maverick Vinales a trionfare, ritornando alla vittoria dopo un lungo periodo di digiuno e regalando alla Yamaha una gioia pazzesca. quarto posto invece per Valentino Rossi, che comunque sorride per una gara ...

VIDEO Valentino Rossi MotoGP - GP Malesia 2019 : “In questa stagione ho imparato tanto” : Finalmente fa ritorno ai piani alti della classifica Valentino Rossi nella gara della MotoGP del GP della Malesia 2019, tappa del Mondiale: a 40 anni suonati il pilota italiano ha ancora tanto da dare e soltanto il motore della Ducati di Andrea Dovizioso gli ha impedito di fare ritorno sul podio. A fine gara Rossi ha parlato ai microfoni Sky. VIDEOINTERVISTA Valentino Rossi GP Malesia MotoGP 2019 Clicca qui per mettere “Mi ...

VIDEO MotoGP - GP Malesia 2019 : highlights e sintesi della gara. Che battaglia tra Valentino Rossi e Dovizioso : Nella mattinata italiana si è corsa la gara della MotoGP del GP della Malesia 2019, tappa del Mondiale: nonostante sia già il campione del mondo della categoria, Marc Marquez è giunto secondo alle spalle del connazionale Maverick Vinales, con Andrea Dovizioso terzo dopo una lunga lotta con Valentino Rossi. Di seguito il VIDEO con gli highlights della gara del GP di Malesia 2019 del Mondiale MotoGP VIDEO highlights GARA GP Malesia ...

VIDEO Andrea Dovizioso MotoGP - GP Malesia 2019 : “Contento per il podio - ci voleva…” : Andrea Dovizioso si tiene stretto il terzo posto dopo il Gran Premio di Malesia 2019 di MotoGP. Il portacolori della Ducati spiega al termine della gara quanto fosse importante per lui oggi chiudere sul podio e lo ha conquistato con tutte le forze, nonostante gli attacchi di Valentino Rossi. Il romagnolo, tuttavia, analizza anche gli aspetti che potrebbero migliorare. Andiamo a sentire la sua analisi post-GP di Malesia. VIDEO: LE DICHIARAZIONI ...