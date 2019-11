Sinistra | Speranza | ‘da piazza Bologna messaggio cambiamento | Pd lo colga’

Speranza : C.Sinistra-M5S è strada giusta : 22.44 "L'impegno comune tra centrosinistra e 5 stelle è per me la strada giusta. Dobbiamo,insieme,rimettere al centro la questione sociale e affermare la lotta alle diseguaglianze come premessa fondamentale per la crescita di tutto il Paese".Così il ministro Speranza,di Leu "La sconfitta in Umbria, anche se ampiamente prevista e con cause locali molto marcate, è stata dura e merita una seria riflessione", afferma. E sostiene: "Trarre ...