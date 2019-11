LIVE F1 | GP Brasile 2019 in DIRETTA | Ricciardo al comando nelle FP3 | tra poco Ferrari e

Fonte : oasport

(Di sabato 16 novembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.19 Leclerc si mette a dettare il passo in 1’09″871 con gomme soft! 16.18 Entra nel vivo il turno! La Renault si porta in testa con Hulkenberg davanti a, mentre Vettel blocca in curva 1 e si rilancia per un altro tentativo. 16.16 Si muove la Haas con Grosjean e Magnussen che scendono in pista con gomme soft,dopo esce dalla pit-lane anche Vettel con la! 16.14 Pista ancora fredda e abbastanza scivolosa, vedremo chi sarà il primo top team ad effettuare il tentativo di time-attack. 16.12 Arriva il primo crono significativo di questa sessione con Carlos Sainz che si porta alcon la McLaren in 1’11″058. 16.10 Kubica è il primo a far segnare un tempo cronometrato in 1’13″998 con una Williams destinata ad occupare ancora una volta l’ultima fila della griglia. 16.08 ...

