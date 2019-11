Processo per il sequestro di Silvia Romano | fuggito un imputato

Fonte : ilgiornale

(Di venerdì 15 novembre 2019) Ibrahim Adan Omar non si è presentato in aula. È sparito, scomparso nel nulla. Ieri l'uomo, uno dei presunti rapitori di, non si è visto in tribunale per l'inizio del. Di lui si sono perse tutte le tracce. Fuori dal carcere grazie al pagamento di una cauzione, ora l'uomo risulta irreperibile. E così, a distanza di un anno daldella giovane volontaria italiana, la chiusura del caso sembra ancora molto lontana.è stata rapita lo scorso 20 novembre mentre si trovava nel villaggio di Chakama, in Kenya. Da quel momento di lei non si è più saputo nulla.Ora il colpo di scena: dopo rinvii e slittamenti, ila carico di Ibrahim Adan Omar e di altri due presunti complici, Abdulla Gababa Wario (ora in carcere) e Moses Luwali Chembe (libero dopo il pagamento della cauzione) si è aperto senza un. Scomparso. Durante ...

TgLa7 : I due carabinieri Di Bernardo e D'Alessandro sono stati condannati a 12 anni per omicidio preterintenzionale nel pr… - amnestyitalia : ?? processo #Cucchi ?? Soddisfazione per la sentenza emessa dalla prima Corte d'Assise di Roma sulla morte di Stefano Cucchi - petergomezblog : Processo Cucchi, per il pestaggio due carabinieri condannati a 12 anni. Pene fino a 3 anni e 8 mesi per altri due.… -