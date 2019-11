Gioia Tauro | sequestrata una tonnellata di cocaina

Gioia Tauro - ivoriano trovato morto nei campi con ferita al collo : Federico Garau Il caso è in mano alla procura della Repubblica di Palmi. Preoccupati dalla prolungata assenza del loro compagno, alcuni braccianti stranieri hanno deciso di andare a cercarlo, trovando il suo corpo in una pozza di sangue Sono in corso le indagini delle forze dell'ordine a Rosarno (Reggio Calabria), dove ieri pomeriggio, intorno alle ore 16:00, è stato rinvenuto il corpo senza vita di un giovane cittadino straniero, ...