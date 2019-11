Maltempo | primi fiocchi di neve in Sardegna

Fonte : meteoweb.eu

(Di sabato 9 novembre 2019) E’ arrivata lain: dopo il vento e le abbondanti piogge di queste ultime ore, è arrivata anche la primadi stagione sulle montagne del Gennargentu, in provincia di Nuoro. Durante la notte un manto bianco ha ricoperto le cime del Bruncuspina – a 1800 metri d’altezza – ma non si registrano nevicate nel vicino paese di Fonni né sulle strade che conducono alle vette più alte. Le temperature nella notte si sono abbassate notevolmente e nel centro montano stamattina si registrano 3 gradi. Laquest’anno arriva un po’ in anticipo rispetto agli altri anni quando isi cominciavano a vedere a dicembre. Secondo le previsioni dell’Aeronautica militare, le temperature sono destinate a salire nell’arco della giornata e domani saliranno ancora di un paio di gradi. Si passerà dal maestrale di stanotte, che ...

