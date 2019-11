La FAO prevede boom dei cereali | stretta sulle proteine e rischi per le banane

Fonte : meteoweb.eu

(Di giovedì 7 novembre 2019) Secondo l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Alimentazione e l’Agricoltura (FAO), per la prima volta in oltre 20 anni, nel 2019 la produzione mondiale di carne è prevista in calo, in quanto l’epidemia di peste suina africana in Cina sta decimando gli allevamenti di suini. Secondo il rapporto Food Outlook pubblicato oggi, la produzione di carni bovine, ovine, avicole e suine dovrebbe ammontare a 335 milioni di tonnellate in equivalente peso carcassa (EPC), pari all’1,0% in meno rispetto all’anno precedente. Il calo è dovuto alla contrazione di almeno il 20% prevista per la produzione di carne suina in Cina, che in genere rappresenta quasi la metà della produzione mondiale. La produzione di pollame in Cina, al contrario, è cresciuta rapidamente e siuna crescita del 17% su base annua, con un calo della produzione totale di carne nel paese ...