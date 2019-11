Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser conducono Ex On The Beach Italia 2

Fonte : davidemaggio

(Di mercoledì 6 novembre 2019)La seconda edizione di Ex On The, in onda su Mtv a gennaio 2020, avrà una nuova conduzione. Dopo Elettra Lamborghini, che un anno fa ha battezzato nel Belpaese il reality britannico, arriva una coppia:. I due ex gieffini, fidanzati dai ‘fasti’ del Grande Fratello Vip 2, sbarcheranno a gennaio su Mtv per presentare i nuovi attraenti single che si ritroveranno a fare i conti con il loro passato. Ai sexy concorrenti del programma non resterà che aspettare con il fiato sospeso per vedere se il/la loro ex partner arriverà a scombinare i piani della loro vita da single. Allae ail compito di narrare e commentare i vari colpi di scena e i momenti sopra le righe che caratterizzeranno Ex On The2, che sarà trasmesso all’inizio del nuovo anno su Mtv, visibile al canale ...

