Next Gen Atp Finals 2019 – Esordio positivo per Jannik Sinner | l’azzurro stende Tiafoe in

Fonte : sportfair

(Di mercoledì 6 novembre 2019) Il tennista italiano comincia come meglio non potrebbe leGen Atp, vincendo all’contro l’americanovince all’nel gruppo B alleGen Atp, torneo che raggruppa i più forti Under 21 del mondo che, per la prima volta, scendono in campo sul veloce indoor dell’Allianz Cloud. Il tennista italianoin rimonta Frances, imponendosi con il risultato di 3-4, 4-2, 4-2, 4-2 dopo un’ora e mezza di gioco. Match complicato per il numero 95 del mondo, che parte male cedendo il primo set al proprio avversario, salvo poi riprendersi strada facendo senza lasciare scampo allo statunitense. I due si erano già affrontati tre settimane fa nei quarti dell’ATP 250 di Anversa, quando l’azzurro la spuntò 6-3 al terzo.e Ymer adesso guidano il Gruppo B dopo la prima giornata e, nella ...

acmilan : Break a leg on your #NextGenATP Finals debut tonight @janniksin! ???? Stasera inizia l'avventura di Jannik Sinner al… - Eurosport_IT : SINNER, una vittoria da grande! ???? L'azzurro rimonta Tiafoe e fa impazzire il pubblico di Milano... BRAVISSIMO! ?… - Ubitennis : Next Gen Finals: Sinner fa subito impazzire Milano, Tiafoe cede in 4 set -