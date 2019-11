Il 7 novembre ore 18 al Macro l’Autoritratto di Franco Mulas

L'oroscopo dell'amore di coppia del 5 novembre : Toro ribelle - Gemelli malinconico : L'oroscopo dell'amore di coppia di martedì punta un riflettore sulla sensibilità e l'intuizione di una Luna in Acquario che rende l'amore molto libero ed estroverso. Non solo Acquario ma anche Gemelli, Bilancia, Sagittario e Ariete renderanno la relazione a due molto movimentata, aggirando eventuali ostacoli con astuzia e attingendo a un dialogo costruttivo. Splendide sensazioni sono garantite anche dalla presenza di Venere in Sagittario nelle ...

IL PARADISO DELLE SIGNORE 4 - anticipazioni di martedì 5 novembre 2019 : anticipazioni puntata n. 17 de Il PARADISO DELLE SIGNORE 4 di martedì 5 novembre 2019: Cesare (Michele Cesari) possiede ora le prove che i suoi sospetti su Nicoletta (Federica Girardello) non sono campati in aria. Riccardo (Enrico Oetiker) contatta il Vescovo: il giovane Guarnieri intende provare ad annullare il matrimonio di Nicoletta. Angela (Alessia Debandi), pur di ottenere i soldi per pagare l’affitto, accetta di essere ...

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 5 novembre 2019 : Riccardo vuole far annullare il matrimonio di Nicoletta : Riccardo chiede l'aiuto di Cosimo per far annullare il matrimonio di Nicoletta. Marta intanto incontra Elsa, la regista del video promozionale de Il Paradiso delle Signore.

Oroscopo 5 novembre : nuovi progetti per Toro - intralci d'amore per Scorpione : L'Oroscopo del 5 novembre svela cosa aspettarsi in giornata. Qualcuno avrà dei problemi economici, altri affronteranno determinate questioni d'amore e altri ancora saranno alle prese con certe novità interessanti. Dall'amore alla famiglia, dal lavoro all'economia, dalla salute alla fortuna vediamo, di seguito, le previsioni astrologiche per ciascun segno zodiacale. L'Oroscopo del giorno da Ariete a Vergine Ariete – Giornata stressante sul ...

Oroscopo dell'amore novembre - previsioni per coppie e single : Leone - mese risolutivo : Con l'undicesimo mese dell’anno che ha appena avuto inizio, vediamo quali sono i presagi degli astri e delle stelle per i dodici segni dello zodiaco per quanto riguarda l’amore. Sarà un Novembre positivo per il Leone che, finalmente, potrà risolvere le divergenze dei mesi precedenti e ristabilire l'equilibrio all'interno della coppia. Anche i Gemelli vivranno un mese interessante, soprattutto se sono alla ricerca di nuove conoscenze. Ecco ...

Avviso pubblico Agenzia Italiana del Farmaco per direttore generale Aifa : entro novembre : Il Ministero della Salute invita tutti coloro che hanno conseguito il diploma di laurea specialistica, con un'elevata e documentata preparazione ed esperienza sia di carattere tecnico-scientifico nell'ambito dei farmaci, sia in materia organizzativa, ad esibire una dimostrazione di interesse a svolgere il ruolo di direttore generale dell'Agenzia Italiana del Farmaco-Aifa. Tale incarico sarà disponibile a partire da lunedì 9 dicembre 2019. Si fa ...

Oroscopo del 5 novembre : decisioni d'amore per i Gemelli - bene le finanze per la Bilancia : La prima settimana del mese ha appena avuto inizio, è quindi interessante vedere i presagi degli astri delle stelle per quanto tutto riguarda l’amore, il lavoro e la salute dei dodici segni dello zodiaco per la giornata di martedì 5 novembre. E' un momento particolare per i Gemelli, che soprattutto in amore, potrebbero dover prendere delle importanti decisioni. Mentre un quadro astrale positivo protegge la Bilancia, che vivrà una giornata ...

ULTIME NOTIZIE/ Ultim'ora oggi mafia - arrestato collaboratore Occhionero - 4 novembre - : ULTIME NOTIZIE, Ultim'ora oggi. Sbarcati a Taranto gli 88 migranti della Alan Kurdi. arrestato collaboratore della deputata Occhionero, 4 novembre 2019,.

Viva Raiplay - da stasera lunedì 4 novembre il programma di Fiorello in anteprima su Rai 1 : "Viva Raiplay" sta finalmente per palesarsi al pubblico italiano: il programma di Fiorello di cui si è tanto parlato negli ultimi mesi sarà trasmesso in televisione e sulla piattaforma streaming della Rai con due diverse modalità. Scendendo nei dettagli, da questo lunedì 4 a venerdì 8 novembre la trasmissione sarà trasmessa in tv su Rai 1 con una sorta di antipasto televisivo in forma di strisce serali da 15 minuti. Dalla prima serata di ...

Thomas Astruc - l'ideatore di Miracolous (i nuovi episodi su Super! dal 18 novembre) : "E ora un film" : Dal 18 novembre, dal lunedì al venerdì alle ore 18.15, su Super! (canale 47 del digitale terrestre e canale 625 di Sky) arrivano i nuovi attesissimi espisodi di Miracolous, la serie animata più amata dai teenagers. Tutto top secret sugli sviluppi della storia che vede come protagonisti Ladybug e Chat Noir (una timida studentessa che si trasforma in superoina per difendere la "sua" Parigi la prima, l’incarnazione del gatto nero con il potere ...

L'oroscopo di domani 5 novembre - 1ª sestina : in amore Cancro e Ariete volano : L'oroscopo di domani martedì 5 novembre 2019 è pronto a mettere in campo interessanti opportunità riguardanti la giornata del prossimo martedì. Ovviamente come sempre, non per tutti ma solo per pochi segni "prescelti" dall'Astrologia del momento: curiosi di scoprire chi avrà fortuna in amore e nel lavoro? Come sempre, sotto osservazione principalmente i settori riguardanti la vita quotidiana, nel questo contesto in esclusiva per i soli Ariete, ...

“Che tempo che fa” – Sesta puntata del 3 novembre 2019 – Giampaolo Morelli - Fanny Ardant - Manuel Bortuzzo tra i tanti ospiti. : Che tempo che fa, Sesta puntata stagionale, con diverse novità in questa edizione. La prima, il cambio di rete. Dopo 14 anni su Rai 3 e gli ultimi due su Rai 1, il programma quest’anno passa a Rai 2. I motivi dell’abbandono della rete ammiraglia sono dovuti principalmente agli ascolti, gli ultimi due anni ritenuti […] L'articolo “Che tempo che fa” – Sesta puntata del 3 novembre 2019 – Giampaolo Morelli, Fanny Ardant, Manuel ...

Tempesta d’amore : anticipazioni da lunedì 4 a domenica 10 novembre : Tempesta d’amore: anticipazioni da lunedì 4 a domenica 10 novembre. Ecco tutto quello che accadrà Una nuova settimana inizia in compagnia di Tempesta d’amore! Nelle puntate precedenti abbiamo finalmente visto gli abitanti del Fürstenhof ritrovare la serenità. Eva e Christoph sono stati ritrovati ed hanno fatto ritorno dalle loro famiglie. Tutto questo grazie alla tenacia […] L'articolo Tempesta d’amore: anticipazioni da ...

Il Paradiso delle signore - trame dall'11 al 15 novembre : Marta sospetta di essere incinta : Il Paradiso delle signore continuerà ad emozionare i suoi fedeli fan anche nei prossimi episodi. Le trame inerenti le puntate dall'11 al 15 novembre, rivelano che Marta sospetterà di essere incinta e si metterà in contatto con un ginecologo. Intanto, Riccardo e Nicoletta progetteranno di fuggire insieme e lasciare l'Italia mentre Marcello aiuterà Roberta a sventare una truffa. Infine, Irene capirà che Rocco probabilmente è analfabeta e cercherà ...