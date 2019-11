Grecia | nel ghetto degli afghani a Patrasso | tornano a puntare all’Italia appesi sotto ai

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di domenica 3 novembre 2019) Appollaiati sopra i tetti insicuri dell’ex cartiera, un gruppo di uomini osserva le manovre portuali d’imbarco. La fabbrica è un enorme parallelepipedo di cemento, ferro e vetri in frantumi, esempio di archeologia industriale in disfacimento, ed è piazzata proprio davanti al terminal dei traghetti che da, terza città della, raggiungono i porti italiani di Bari, Brindisi, Ancona e Venezia. Saranno una dozzina, tutti piegati sulle ginocchia, vestiti di scuro per non farsi notare e si apprestano a portare notizie al resto dei connazionali, un centinaio di profughi irregolari nascosti tra gli impianti della fabbrica in disuso; bisogna fare in fretta, ogni occasione va presa al volo. Lo sa bene Milad, 21 anni, originario della provincia di Kabul, la capitale dell’stan, etnia tagika. Lo sa lui come tutti gli altri connazionali che da settimane ...

