Venezia | fidanzati si schiantano in auto | ragazza morta sul colpo

Fonte : ilgiornale

(Di venerdì 1 novembre 2019) Marco Della Corte Alberto Antonello e la sua fidanzata si sono schiantati indopo i festeggiamenti di Halloween trascorsi in discoteca: lui è sopravvissuto ma è in coma Tragico incidente a Musile di Piave, in provincia di. Alberto Antonello, il figlio di Franco e fratello di Andrea che hanno ispirato Tutto il mio folle amore di Gabriele Salvatores si è schiantato inassieme alla sua fidanzata Giulia Zandarin. Il 19enne ha riportato gravi ferite, mentre lanon ce l'ha fatta ed èsul. Il sinistro è avvenuto nella mattina del 1 novembre 2019 verso le 8:00 al rientro da una festa di Halloween. Il film di Salvatores, appena uscito nelle sale, è tratto dal romanzo Se ti abbraccio non aver paura dello scrittore Fulvio Ervas. Il lungometraggio racconta la storia dell'imprenditore di Castelfranco (Treviso) e del viaggio assieme al suo figlio ...

Corriere : Fidanzati tornano dalla discoteca e si schiantano: lei muore, lui è in coma - TuttoQuaNews : RT @Corriere: Fidanzati tornano dalla discoteca e si schiantano: lei muore, lui è in coma - Giacinto_Bruno : Fidanzati tornano dalla discoteca e si schiantano: lei muore, lui è in coma -