Juventus | bomba dall’Inghilterra | tutto su Haaland | ma occhio al Napoli

Mercato Juventus - bomba dalla Spagna : assalto a Dybala a gennaio! : Mercato Juventus – Novità importante per quanto riguarda la Joya. Paulo Dybala per ripartire: Diego Simeone ha da tempo messo gli occhi sulla Joya e l’Atletico vorrebbe accontentarlo già a gennaio. Secondo quanto si legge su ‘fichajes.net’, la dirigenza dei Colchoneros avrebbero deciso di far spazio nel prossimo Mercato per un grande colpo a gennaio. Correa è il principale indiziato a lasciare Madrid, ma oltre a lui ...

Ronaldo Juventus - bomba “Dario Gol” : “CR7 vuole tornare allo United” : Ronaldo Juventus – Le sfide sono sempre piaciute a Cristiano Ronaldo e, non a caso, dopo nove lunghi anni di vittorie con la maglia del Real Madrid, ha deciso di lasciare i castigliani e la Spagna per accettare la proposta della Juventus di Andrea Agnelli. Al primo anno in bianconero, il portoghese ha messo in bacheca uno Scudetto e una Supercoppa Italiana, ma ha […] More