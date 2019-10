Malfitano in difesa de La Gazzetta | “Il mio giornale è serie ed onesto”

Fonte : forzazzurri

(Di giovedì 31 ottobre 2019) Il giornalista de Ladello Sport Mimmoè intervenuto su Televomero toccando l’agomento del giorno: il rigore non concesso al Napoliha parlato indel suoche è stato l’unico a promuovere l’arbitraggio di Giacomelli. “In merito all’episodio del contato tra Kjaer e Llorente penso che ci poteva stare il rigore, non sono d’accordo con il mio. Però nessuno ha il diritto di accusare ladi non essere seria ed onesta. Non accetto che alcuni lecchini parlino male delladello sport. Bisogna a questo punto ricordare cosa ci dissero ad inizio stagione in merito allo scudetto. Ora il Napoli è lontano dalla vetta, il dato grave è che non riesce a chiudere le partite. Non è possibile perdere dei punti così come fatto ieri contro l’Atalanta. PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL ...