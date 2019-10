Domeniche bestiali – La ricetta del calcio minore | arrosticini per tutti e sale grosso

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di giovedì 31 ottobre 2019) Prodezze in campo, prodezze sugli spalti, leccornie ad allietare virtuosismi di calciatori e tifosi, un po’ di maleducazione che non guasta mai, il tutto condito da… un pizzico di. È lavenuta fuori dai campi dinell’ultimo fine settimana, illustrata da giudici sportivi, pagine social e telecamere di siti e canali a tema. GROTTAMINARDA COAST TO COAST Stavolta si parte con una prodezza vera, quella di Marco Petrone, giovane attaccante in forza al Grotta 1984, squadra irpina di Eccellenza Campania, che ha fatto gol sugli sviluppi di und’angolo… per gli avversari. Il ragazzo si è preso il pallone al limite d’area, sparando una corsa palla al piede che ha coperto il campo per quasi tutta la sua lunghezza superando ogni avversario fino a depositare il pallone in rete, ricordando molto il gol che Weah, col Milan, fece al ...

raspa90 : RT @TutteLeNotizie: Domeniche bestiali – La ricetta del calcio minore: arrosticini in campo e sale grosso… - TutteLeNotizie : Domeniche bestiali – La ricetta del calcio minore: arrosticini in campo e sale grosso… - salvatoremero12 : ??????Domeniche bestiali – La porta è più bassa di 14 centimetri? La soluzione veneta: scavare una buca e far giocare… -