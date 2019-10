Torino | Mazzarri nella bufera | i tifosi chiedono l’esonero | 3 nomi in caso di ribaltone

Gli ultras del Torino contro Mazzarri : “Se ne deve andare - fa passare la voglia di tifare” : Non è stato tanto il pareggio contro il Cagliari (1-1) a fra imbestialire i tifosi del Torino. La goccia che ha fatto traboccare il vaso sono state le parole di Walter Mazzarri in conferenza stampa, quando il tecnico granata ha osato indicare come esempio un giocatore della Juventus, Chiellini. “Io porto sempre ad esempio un giocatore che ho avuto come Chiellini. Si scorda sempre di quello che ha fatto il giorno prima e dall’allenamento ...

Torino-Cagliari 1-1 - le pagelle di CalcioWeb : Zaza salva Mazzarri [FOTO] : Torino-Cagliari, le pagelle di CalcioWeb – Si sono concluse le gare delle 15 valide per la 9^ giornata del campionato di Serie A, gol ed emozioni nella sfida tra Torino e Cagliari. Ottima partita per la squadra di Maran che si conferma nelle zone altissime della classifica, si aprono nuovi importanti scenari in vista del proseguo del campionato. Partita sottotono invece per la squadra di Mazzarri che comunque ha conquistato un ...

Probabili formazioni Torino-Cagliari : Mazzarri cambia modulo - scalpita Iago Falque. Ok Nainggolan e Nandez : Probabili formazioni Torino Cagliari – Due momenti diversi, un obiettivo uguale. Torino e Cagliari vogliono affermarsi come squadre rivoluzione del campionato, vanno a caccia di punti utili. Non è un periodo facile per i granata, che non vincono da un mese preciso (2-1 al Milan), Mazzarri pretende risposte ma ha anche tanti dubbi. Quello principale è sul modulo, sarà 3-5-2 o 3-4-3: in base alla scelta giocheranno Baselli o Iago ...

Torino - Mazzarri rischia la panchina : spunta l’ipotesi Gattuso : Rischio panchina per Mazzarri L’inizio di stagione del Torino non è esaltante, 10 punti nelle prime 8 giornate di campionato per la squadra granata, meno di quelli previsti. L’ultima sconfitta contro l’Udinese ha generato grande malcontento nell’ambiente e la panchina di Walter Mazzarri non è più solidissima. Devono arrivare risultati positivi per allontanare il rischio di esonero. Certo è che il calendario non è dei più agevoli: ...

Repubblica : Torino batte Federcalcio 2-0. Mazzarri torna in panchina : E’ ufficiale. Walter Mazzarri sarà in panchina contro l’Udinese, domenica, alla Dacia Arena. Il Torino batte la Federcalcio 2-0. Dopo aver vinto infatti il primo ricorso, due settimane fa, ieri la linea dell’avvocato napoletano Eduardo Chiacchio, il legale scelto da Cairo per tutelare gli interessi del club, ha avuto di nuovo la meglio. La Corte Federale di Appello ha definito “inammissibile” il ricorso per revocazione ...

Torino - inammissibile il ricorso contro Mazzarri : Buone notizie per il Torino, l’allenatore Walter Mazzarri sarà infatti in panchina nella prossima giornata del campionato di Serie A sul campo dell’Udinese. Lo rende noto il club granata aggiungendo che “la Corte Federale d’Appello pronunciandosi definitivamente sul reclamo per revocazione proposto dal Presidente Federale, lo ha dichiarato inammissibile“. Seconda vittoria del Torino dopo quella alla Corte ...

Torino - Mazzarri pensa ad una mossa a sorpresa : il 4-2-4! : Nel complesso la stagione del Torino è stata altalenante, la squadra ha iniziato molto bene con una serie di vittorie poi alcune sconfitte che hanno riportato il club con i piedi per terra, nell’ultimo match un buon punto davanti al pubblico amico contro il Napoli. Adesso il campionato è fermo per lasciare spazio alle Nazionali ma la squadra continua la preparazione in vista della prossima partita contro l’Udinese, match da non ...

Torino - Mazzarri : “Preferisco non guardare la classifica - ci mancano alcuni punti” : “Preferisco non guardare la classifica ma ci mancano un paio di punti che avremmo meritato complessivamente nelle sette partite”. Sono le parole a Sky Sport del tecnico del Torino Walter Mazzarri dopo il pari interno contro il Napoli. “Abbiamo preparato la partita nel modo giusto nelle due fasi. Siamo partiti contratti e con molti errori tecnici. Poi alla mezz’ora del primo tempo siamo migliorati e abbiamo impegnato ...

Probabili formazioni Torino Napoli/ Diretta tv - c'è il dubbio Meitè per Mazzarri : Probabili formazioni Torino Napoli: Diretta tv e orario. Ecco le opzioni a centrocampo per i due tecnici per la sfida di domani, 7giornata di Serie A.

Torino-Napoli - Mazzarri sarà in panchina : “giustizia è fatta” : “Mi restituisce giustizia, perche’ non ho fatto nulla per essere espulso”. Sono le dichiarazioni di Walter Mazzarri che commenta cosi’ la decisione della Corte Sportiva di Appello che ha annullato la giornata di squalifica al tecnico del Torino. “A Parma c’e’ un’area tecnica piu’ piccola che da altre parti – osserva Mazzarri nella conferenza stampa – Quando ho visto uno ...

Torino-Napoli - parla Cairo : “Mazzarri è molto carino - voleva esserci a tutti i costi. Verdi? Nessuna pressione” : Torino-Napoli, parla Cairo: “Mazzarri è molto carino, voleva esserci a tutti i costi. Verdi? Nessuna pressione” Torino Napoli Cairo| Alla vigilia di Torino-Napoli, il presidente dei granata Urbano Cairo, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla Gazzetta dello Sport. “Mazzarri sarà al suo posto? Certo, avere in panchina il nostro mister è una gran bella cosa. Mi fa piacere per lui, che vive la partita intensamente ed è per ...

Calcio : annullata la squalifica di Walter Mazzarri e Nicolò Frustalupi - il Torino vince l’appello : Il ricorso del Torino ha successo: Walter Mazzarri e Nicolò Frustalupi, dopo esser stati espulsi dalla panchina durante l’incontro dei granata contro il Parma, potranno dunque tornare regolarmente a sedersi sul ponte di comando della loro squadra già da questa domenica, nella partita contro il Napoli. Originariamente la sanzione prevedeva la squalifica di un turno tanto per Mazzarri quanto per Frustalupi, ma la Corte d’Appello ...

