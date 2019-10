Malfitano | “Il Napoli è una squadra che vive molto di individualità”

Fonte : forzazzurri

(Di martedì 29 ottobre 2019): è importante in questo momento ritrovarsi e Ancelotti ha un compito gravoso che gli spetta:, mettere in piedi questo campionato Mimmoè intervenuto a a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione in onda su Radio Punto Nuovo per parlare del, di Ancelotti e di altro. Questo quanto detto dal giornalista de la ‘Gazzetta dello Sport’: “Voti ad Ancelotti? Non credo ci siano dubbi, a meno che non vogliamo guardare le cose da tifosi. Credo che ilsia unachedi individualità in questo momento, se vengono meno, allora fai fatica. Mi riferisco al secondo tempo quando Ancelotti ha mandato in campo Callejon e non ne ha indovinata una. Fabian, di qualità, colpisce un palo. Non è ancora quel giocatore che stiamo aspettando di vedere a livello qualitativo. Poi ci sono lacune sugli esterni, non c’è un regista… Il...

