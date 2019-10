Altan | la mostra dedicata a un mito vivente del fumetto

Fonte : gqitalia

(Di martedì 29 ottobre 2019) «. Pimpa, Cipputi e altri pensatori» è lache si tiene nello Spazio Extra MAXXI del museo nazionale delle arti del XXI secolo fino al prossimo 12 gennaio 2020. Come ha scritto lo stessoin una vignetta satirica: «Ci sono momenti storici in cui uno vorrebbe dire io non c’ero.». La sua retrospettiva non rientra fra queste circostanze. Si tratta al contrario di un momento da prendere al volo per immergersi nel mondo di, nome d’arte ricavato senza un particolare colpo di genio da Francesco Tullio, il più grande fumettista, vignettista e autore satirico italiano nato 77 anni fa a Treviso il 30 settembre 1942.Il genio risparmiato per inventarsi il nome d’arte è stato investito in un’incredibile e meritoria storia artistica fatta di vignette, fumetti, favole e racconti mossa da una vena comico ...

