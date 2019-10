La Chiesa apre ai preti sposati

Fonte : ilgiornale

(Di sabato 26 ottobre 2019) Angelo Scarano Nel documento conclusivo siglato dal Sinodo sull'Amazzonia pure il riconoscimento di "ministeri femminili" alle donne Il lavoro del Sinodo sull'Amazzonia è finito. Il documento finale è coraggioso sull'apertura ai(ma passando dal diaconato permanente), molto meno sulla possibilità di un diaconato femminile. In molti lo sollecitano, si legge, ma si attendono gli esiti della commissione di studio in Vaticano. Questi, sin dall'inizio, sono stati i due nodi principali di un'Assemblea convocata per sottolineare l'urgenza del rischio di una catastrofe climatica nel polmone del mondo. L'attenzione però, sin dall'Instrumentum Laboris, il documento di preparazione, si è spostata subito sulla questione pastorale. In zone remote del mondo, come l'Amazzonia, l'evangelizzazione è diventata un'urgenza. I sacerdoti sono pochissimi, le religiose sono molte e ...

