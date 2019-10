Sky | coppia di attacco Mertens-Lozano Insigne preferito a Zielinski

Fonte : ilnapolista

(Di mercoledì 23 ottobre 2019) Nella conferenza stampa di ieri, Carlo Ancelotti ha dato delle indicazioni su chi intende schierare in campo, stasera, contro il Salisburgo, per l’appuntamento di Champions. Sky prova a ipotizzare la formazione che sceglierà il tecnico. Tra i pali ci sarà Meret. Davanti a lui, a difendere la sua porta, ladi centrali Manolas e Koulibaly, con, ai fianchi, Malcuit e Di Lorenzo, di nuovo a sinistra. Una scelta obbligata visto che non sono disponibili né Mario Rui né Ghoulam. A centrocampo sono certi Callejon e Allan. Accanto a loro, per Sky, potrebbero esserci Fabián al centro ea sinistra. Inla. Nonostante la doppietta di sabato scorso, quindi, Milik dovrebbe partire dalla panchina. Per il Salisburgo di Jesse Marsch, invece, in porta sarà Stankovic. La difesa vedrà Kristensen e Ulmer sui lati e Ramalho e Wober al centro. Sui lati ...

