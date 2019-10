Microsoft Surface Duo potrebbe avere una grossa mancanza per il suo arrivo

Surface Duo - imbarazzo Microsoft : non chiamatelo telefono : Surface Duo non è un telefono secondo Microsoft e non dovrebbe essere considerato tale da media e utenti. Il motivo è tutt’altro che tecnico ed ha più a che fare con il marketing. Surface Duo è uno dei nuovi dispositivi presentati il due ottobre, ma che non vedremo prima della (Continua a leggere)L'articolo Surface Duo, imbarazzo Microsoft: non chiamatelo telefono è stato pubblicato su PantareiNews da Gianni Fiore

Surface Earbuds : pro e contro del prodotto Microsoft : All’evento Microsoft di New York sono stati presentati i Surface Earbuds, gli auricolari Wireless progettati da Microsoft per il brand Surface. Surface Earbuds – Competitor, pro e contro Nel campo degli auricolari Wireless sono ormai tante le alternative della serie True-Wireless, ma i design più conosciuti sono quelli di Apple, Huawei e Samsung. Microsoft lancia Surface Earbuds come diretto competitor di questi tre marchi, abbinando delle ...

Perché il Surface Duo di Microsoft monta Android? Ce lo spiega Panay Panos : Nonostante il fiume di leak che ha preceduto l’evento Microsoft del 2 ottobre scorso, nessuno si sarebbe mai aspettato di vedere Android come OS principale durante la presentazione del Microsoft Surface Duo. Il telefono pieghevole di Microsoft presenta una versione modificata del sistema operativo di Google, che evidentemente si è presentata come la scelta più naturale per la natura del dispositivo. Tale teoria viene confermata anche ...

Microsoft Surface Duo - lo smartphone pieghevole/ Video - prezzo - novità : userà Android : Microfost lancia il Surface Duo, il nuovo 'smarpthone pieghevole': novità, prezzo e uscita, userà Android e non Windows. Lanciati Pro 7, Laptop 3 e Pro X

Microsoft svela lo smartphone Surface Duo con Android - il tablet Surface Neo con Windos 10X e altri prodotti : Ieri sera Microsoft ha lasciato tutti a bocca aperta con gli annunci dei suoi nuovi dispostivi hardware. L’azienda ha colto tutte le opportunità che il mercato sta dando per espandere i settori di telefonia e tablet, dimostrando grande flessibilità e apertura mentale. L’azienda di fatto ha prospettato il suo ritorno nel mercato smartphone, con il dispositivo pieghevole Surface Duo con sistema operativo Android. Un altro pieghevole, ...

Surface Duo - Microsoft torna nel peggiore dei modi nel mercato mobile : Microsoft torna nel mercato mobile e lo fa nel peggiore dei modi, Surface Duo è un dispositivo con doppio schermo da 5,6 pollici che aperto diventa un dual screen da 8,3 pollici. Nessuna somiglianza con Galaxy Fold o Mate X che invece sono dotati di display pieghevoli, il Duo ha

Surface Neo e Duo - come funzionano i due nuovi pieghevoli di Microsoft : (Foto: Microsoft) In occasione della presentazione dei nuovi Surface Pro 7, Pro X e del terzo Surface Laptop, Microsoft ha tolto i veli anche da due prodotti che usciranno nelle festività di fine 2020 e che propongono form-factor del tutto nuove per il gigante di Redmond. Il primo a essere mostrato è stato Microsoft Surface Neo che punta su un doppio schermo in grado di piegarsi a 360 gradi, il secondo è Microsoft Surface Duo con ingombro ...

Evento Microsoft : presentati i nuovi prodotti Surface : Durante l’Evento dedicato all’hardware che si è tenuto oggi pomeriggio a New York, Microsoft ha presentato i nuovi prodotti Surface: Surface Laptop 3, Surface Pro 7, Surface Pro X, i dual-screen Surface Neo e Surface Duo e gli auricolari Surface Earbuds. Surface Laptop 3 Il nuovo Surface Laptop 3 si divide in due dimensioni: 13,5 e 15 pollici. La variante da 13,5″ è stata aggiornata con i processori Intel Core di decima ...

Microsoft presenta gli auricolari Surface Earbuds - compatibili anche con i dispositivi Android : Nel corso dell’evento svoltosi oggi a new York Microsoft ha presentato, oltre all’inatteso Surface Duo, anche i suoi primi auricolari true wireless, destinati a dare battaglia alle tantissime soluzioni già presenti sul mercato. Si chiamano Microsoft Surface Earbuds e sono ovviamente ottimizzati per i dispositivi Surface, con numerose funzioni personalizzate. Possono però essere utilizzate con qualsiasi dispositivo, quindi anche con ...

Microsoft Surface Duo - lo smartphone pieghevole con Android : Due anni dopo l'addio agli smartphone Lumia, Microsoft torna prepotentemente nel mercato smartphone annunciando il nuovo Surface Duo. Non sarà quel Surface Phone che l'azienda di Redmond ha promesso di sviluppare nel momento in cui ha deciso di vendere quanto rimaneva in azienda di Nokia smantellando la divisione relativa ai Windows Phone, ma ci assomiglia molto. Nel corso di un evento a New York in cui l'azienda ha ...

Microsoft svela i nuovi Surface Pro 7 - Pro X e Laptop 3 : (Foto: Microsoft) Microsoft ha tolto i veli dalle sue novità d’autunno ossia i 2-in-1 Surface Pro 7 e il nuovo Pro X oltre che la terza versione di Surface Laptop. Ha lasciato inoltre intravedere il prototipo di modello pieghevole e un (non) smartphone a doppio schermo per il futuro prossimo e ha ufficializzato anche un paio di cuffie ideali per professionisti alle prese con frequenti presentazioni. Surface Pro 7 (Foto: Microsoft) Si parte ...

A sorpresa è ufficiale Microsoft Surface Duo - il pieghevole con Android di Microsoft : Microsoft è riuscita a sorprendere questa sera non solo perché nessuno se lo aspettava ma anche perché, ebbene sì, Microsoft Surface Duo monta Android come sistema operativo, anziché Windows. Nel corso dell’evento Surface di oggi (che potete seguire su TuttoTech), dunque, Microsoft ha presentato Microsoft Surface Duo, uno smartphone pieghevole, dual-screen per intenderci, al cui interno non c’è Windows ma bensì c’è il robottino ...

Microsoft Surface : trapelate le immagini dei nuovi device : Grazie a un Tweet di Evan Blass, noto come Evleaks, abbiamo potuto dare un primo sguardo ai nuovi Microsoft Surface che verranno presentati domani. Surface on ARM Sicuramente un dispositivo molto interessante, il nuovo Surface con processore ARM presenta un design rivisto del Surface Pro: Cornici più sottili. Nuova type cover con con alloggio per la Surface Pen. Spessore ridotto e angoli più arrotondati. Il device Surface on ARM dovrebbe far ...