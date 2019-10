Taylor Mega | malore durante una serata in discoteca Ecco come sta

Fonte : attualitavip.myblog

(Di lunedì 21 ottobre 2019) Disavventura perin. L’influencer ex dell’Isola dei famosi ha avuto un piccolomentre si trovava in un locale di Como mentre scattava delle foto con un gruppo di fan. La notizia la riferisce il TgCom. «pazzesca, eravate tantissimi – dice lei – ma purtroppo non è andata benissimo perché mi sono sentita male, avevo un dolore pazzesco. Anche quelli con cui stavo facendo le foto mi hanno vista un po’ rinc…ta ma stavo male Mi spiace per quelli con cui non sono riuscita a fare le foto. Sarà per un’altra occasione». Cosìsui social ha raccontato l’episodio volendo anche tranquillizzare tutti sulla sua condizione di salute.

