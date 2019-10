CorSport | Salisburgo-Napoli | pronto Mertens Mario Rui in vantaggio su Ghoulam

CorSport : problemi in difesa per Ancelotti. Mario Rui potrebbe tornare col Salisburgo : Tanti i dubbi in difesa, per Ancelotti, in previsione della partita di campionato contro il Verona e di quella di Champions contro il Salisburgo. Soprattutto sulla sinistra. Finora è stato Mario Rui a tamponare la presenza a fasi alterne di Ghoulam, scrive il Corriere dello Sport. Ma il portoghese non è al meglio della condizione. E’ partito per la nazionale anche se non completamente recuperato dall’infortunio capitato contro il Genk. Ed è un ...