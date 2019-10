Meteo | stabile e clima estivo su quasi tutta Italia | piogge al nord-ovest

Meteo Protezione Civile domani 13 Ottobre : stabile su tutta la penisola : Nella giornata di domani avremo condizioni di totale stabilità sull'Italia grazie all'alta pressione, tutta via con una nuvolosità a tratti compatta sulle regioni centro-settentrionali.? Ecco il...

Meteo : alta pressione alla conquista dell'Italia - oggi stabile ma con qualche nube : Le perturbazioni che si sono susseguite nelle ultime 72 ore sull'Italia, in particolar modo al nord e all'estremo sud, sono ormai un ricordo e sull'Italia si sta totalmente consolidando l' alta ...

Previsioni Meteo : ottobre al via con correnti fredde da Nord e tempo instabile [DETTAGLI e MAPPE] : E’ da diversi giorni che le simulazioni modellistiche sul medio-lungo periodo propongono scenari più propriamente autunnali, proprio in corrispondenza dell’avvio del mese di ottobre. Già in questa seconda metà di settembre stiamo vivendo e vivremo delle fasi instabili irregolari, a tratti anche con pesante maltempo, tuttavia alternate a altre più tranquille e calde. Esse sono tipiche del passaggio stagionale, dall’estate che ...