Marito e moglie si innamorano della stessa donna | ora vivono tutti insieme con i loro

Rimini - coppia travolta dal pick-up : dopo la moglie Sandra muore anche il Marito Giampiero : Non ce l’ha fatta Giampiero Malavolta: il cinquantaduenne, carabiniere in pensione coinvolto in un incidente stradale, è morto in ospedale a Rimini. Il 27 settembre scorso era stato investito da un pick up insieme alla moglie Sandra Semprini. La donna, di cinquanta anni, è morta tre giorni dopo lo schianto.Continua a leggere

Pistoia : non tornano a casa - Marito e moglie trovati cadaveri in auto nel dirupo : Dei due coniugi si erano perse le tracce già da diverse ore, i familiari non li avevano visti tornare a casa ed avevano fatto scattare l'allarme. Erano partite le ricerche ma poco dopo alcuni conoscenti hanno scoperto la loro vettura giù in un dirupo dove l'auto si era schiantata contro un albero.Continua a leggere

Non rientrano a casa - la loro auto è in un dirupo : morti Marito e moglie : Incidente a Pistoia in località Pratopiano. I due anziani non erano rientrati a casa ed era partito l'allarme per ritrovarli

Moglie e Marito mangiano la carne cruda di marmotta la fine che fanno è atroce : Una coppia di kazaki lei di 37 anni , lui di 38 anni, come da usanza consolidata in Mongolia, ha mangiato la carne cruda di marmotta. I due sono morti dopo atroci sofferenze per la peste bubbonica, contratta per aver consumato il rene dell’animale senza cuocerlo. A rendere nota la notizia è stato il quotidiano Siberian Times. Un’usanza, quella di mangiare carne cruda di marmotta, che viene sconsigliata dalle autorità mediche del paese ...

Marito molto preoccupato chiama la Polizia perchè la moglie è uscita per suicidarsi - le forze dell’ordine la ritrovano viva - ma con l’amante : Una donna, dopo un vivace litigio con il Marito, è uscita di casa sbattendo la porta dicendo che voleva suicidarsi. L’uomo, molto preoccupato per le sorti della moglie, ha chiamato subito la Polizia rivelando l’accaduto. Il Marito ha detto alla Polizia che si era sentito con la moglie che gli aveva detto che si trovava al cimitero, aveva ingerito delle pillole ma le aveva vomitate, poi la conversazione telefonica si era ...

Il Marito accusa la moglie di amare più i cani rispetto a lui - si vendica con i due chihuahua in un modo tremendamente assurdo : Un uomo geloso per le troppe attenzioni che la moglie dedicava ai due piccoli cani di casa, due chihuahua, ha compiuto un gesto atroce. L’uomo ha deciso di vendicarsi lanciando dal balcone i due chihuahua. Uno dei due cani è morto sul colpo, l’altro è stato soccorso ma è in gravissime condizioni. L’orrendo gesto si è verificato a Chicago negli Stati Uniti d’America. Il tremendo gesto è avvenuto dopo una violenta lite tra moglie e ...

Complicazioni durante il parto - un uomo deve scegliere chi tenere in vita tra la moglie e la figlia - il Marito fa una dolorosa decisione : Un parto che in pochi minuti è diventato complicatissimo. Un uomo, Frederick Connie, si è trovato nel dover scegliere chi salvare tra la moglie e la figlia che stava in quel momento per nascere. L’uomo non ci ha pensato un attimo e ha chiesto, con molto dolore, di salvare la figlia. Tutto è successo in un ospedale di Littleton in Colorado. Appena tornato da lavoro l’uomo ha trovato la moglie senza conoscenza in una pozza di sangue. Ha ...

Eutanasia legale : “Tuo Marito o tua moglie ti tradisce? Puoi farti uccidere” : Il 93% degli italiani vuole l’Eutanasia legale. L’attuale governo propende verso l’Eutanasia legale. L’Eutanasia è uno di quegli argomenti che possono essere definiti come un “gatto che si morde la coda”: difficile stabilire da quale parte stia il giusto, l’azione più corretta, la decisione più eticamente adatta. Quel che è certo è che la libertà, di scegliere, di agire, di decidere, deve stare alla base ...

Trova uno scheletro nel giardino di casa - la moglie gli dice di non preoccuparsi è il suo primo Marito : Una storia assurda quella resa nota in Russia da un sito locale. Un uomo stava cercando di prendersi cura del giardino di casa quando sono apparse dal terreno alcune ossa. L’uomo, molto preoccupato per la scoperta ha chiesto aiuto alla moglie. La donna, molto tranquillamente, gli ha detto di non preoccuparsi perché quelle erano le ossa del suo primo marito. La moglie inoltre si è raccomandata di non dire nulla alle Polizia. Il ...

Rozsa Tassi - moglie di Rocco Siffredi/ Il primo incontro e la fedeltà del Marito - Non è la d'Urso - : Rosza Tassi, Rosa Caracciolo, e Rocco Siffredi saranno ospite a Non è la d'Urso. La donna ricorda bene il primo incontro con il futuro marito

La moglie trascura i figli e non prepara più da mangiare per stare sempre al cellulare - il Marito aspetta la notte per farle qualcosa di terribile : In India in un piccolo paesino chiamato Gurgaon un uomo ha strangolato, mentre dormiva, la moglie di 32 anni. L’uomo che si chiama Hariom ha giustificato l’omicidio dicendo che nell’ultimo periodo la moglie Luxmi lo trascurava molto perché era sempre “impegnata” su WhatApp o Facebook. A chiamare la Polizia è stato il suocero di Hariom che si è recato a casa dell’uomo e lo ha trovato in stato di choc seduto accanto a letto dove giaceva ...

Annamaria Sorrentino - il Marito : Mia moglie uccisa da un'amica : Uno sconvolgente messaggio fa emergere nuovi inquietanti dettagli sul caso di Annamaria Sorrentino, la bella 29enne ex Miss Campania morta cadendo dal balcone della residenza in Calabria in cui si trovava per trascorrere le vacanze estive. Il marito della ragazza, Paolo Foresta, ha inviato ad un amico il seguente messaggio: "Io nervosismo troppo io solo. Vita rovinato. Sai famiglie di Annamaria arrabbiate con me. Io paura. Io casa. Loro pensa ...

La moglie scende dall'auto e cade - il Marito la uccide mentre fa manovra : Tragedia sull'isola greca di Skiathos: per ora il caso viene trattato dalla polizia come un incidente

Moglie evira il Marito perché non stava molto tempo con lei per giocare troppe ore a golf : Subito dopo l’arresto una donna di 54 anni ha raccontato ai poliziotti di aver evirato il marito perché non passava molto tempo con lei per giocare a golf. L’incredibile gesto è avvenuto a Yeosu una città nel Sud della Corea. La donna era stanca delle assenze da casa del marito e aveva escogitato il suo piano nei minimi particolari. La donna ha aspettato il marito che rientrasse e dopo l’ennesima lite ha aspettato che l’uomo si ...