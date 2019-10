Le 10 migliori scene di bowling al cinema

Fonte : wired

(Di sabato 19 ottobre 2019) https://www.youtube.com/watch?v=gENkMBnzF0c Nell’elenco degli sport raccontati dalnon compare mai il. Eppure è un filo rosso che scorre lungo latografia americana. Nonostante praticamente non esistano film suldisi trovano ovunque e servono sempre a mostrare le dinamiche di forza. Ilè fatto di azione e stasi, stare seduti, confrontare punti, alzarsi e tirare. È un posto di umiliazioni e trionfi ma sempre da poco, non è mai un posto per una grande epica sportiva. Jesus Rolls, da questa settimana in sala, riprende forse il più noto bowler del, Jesus, creato dai fratelli Coen (e da John Turturro) per Il grande Lebowski. Questo tuttavia non è un film dei Coen, ma uno interamente scritto e diretto da Turturro per rifare I santissimi, film del 1974 di Bertrand Blier. Non c’entra insomma niente con Lebowski e ha solo qualche scena ...

