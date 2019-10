Oggi la prima passeggiata spaziale tutta al femminile della storia

Fonte : meteoweb.eu

(Di venerdì 18 ottobre 2019) Le astronaute Christina Koch e Jessica Meir sono pronte per laal: è in programmaalle 13:50 ora italiana. Ieri Jessica Meir ha pubblicato sul suo profilo Twitter un selfie con la tuta: “Preparazione per ladi venerdì per aiutare le squadre di terra a riparare uno degli elementibatteria. Primo selfie con la tuta“, “le foto saranno molto più spettacolari una volta che passeremo attraverso il portellone“. Le due astronaute usciranno dalla StazioneInternazionale per sostituire un elemento delle batterie che si è guastato nel weekend, senza compromettere le attività di bordo. L’alimentazione generaleISS, basata su 4 serie di batterie e pannelli solari, è sufficiente per tutte le operazioni. La coppia impiegherà quasi 6 ore per sostituire ...

borghi_claudio : Il mio intervento oggi in Parlamento in risposta al presidente Conte prima del Consiglio Europeo. - mante : Desidererei fosse messo agli atti che io Cicciogamer l’ho sentito nominare oggi per la prima volta. - repubblica : Bravo Presidente. Niente sconti a Trump - #Buongiorno con la prima pagina di Repubblica di oggi… -