Grano | come può contrastare l’effetto dannoso del glutine

Fonte : dilei

(Di martedì 15 ottobre 2019) La scoperta ha un po’ del sorprendente: alcuni componenti delsvolgono un’utile azione contro i danni del. È la conclusione di uno studio condotto da un gruppo associato di ricercatori di diverse università e pubblicato dall’Istituto Nazionale della Salute degli Stati Uniti. Gli studiosi hanno svelato quella che hanno chiamato la Janus Face del. Il cereale infatti, proprioil mitico dio greco, avrebbe una vera e propria natura ‘bifronte’: se da una parte è una delle maggiori fonti di, dall’altra si è scoperto, grazie a questorecente studio, che i prebiotici derivati ​​dalcontrastano l’effettodelsull’omeostasi metabolica, osservando un gruppo di topi alimentati con una dieta molto ricca di grassi e zuccheri.si sa i cereali sono molto ricchi di carboidrati, ma oltre a ciò, contengono anche altri nutrienti ...

macro_cultura : La pasta di semola di grano duro, come i semi di melone, è prodotta con una miscela di grani scelta con cura ad ogn… - macro_cultura : JGrissini fatti con farina di grano Senatore Cappelli, golosi e ricchi di nutrienti, perfetti come spuntino per ogn… - macro_cultura : Essendo il Senatore Cappelli appartenente alla famiglia dei grani duri, è esso adatto a produzioni di pani come l'A… -