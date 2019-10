Foggia | 50enne aggredito da ragazzini dopo averli rimproverati

Fonte : ilgiornale

(Di domenica 13 ottobre 2019) Federico Garau Il fenomeno è ormai dilagante, tante le aggressioni registrate nell'ultimo periodo.il caso del 60enne, pestato da alcunie finito in ospedale con un braccio rotto, ecco un nuovo episodio di violenza in città Baby gang fuori controllo a, dove a distanza di pochi giorni si è verificato un nuovo episodio d'aggressione commesso da un gruppo di ragazzi ai danni di un residente. La vittima, unno, aveva soltanto cercato di richiamare all'ordine i giovani, particolarmente rumorosi nonostante l'ora tarda. Il brutale attacco è avvenuto ieri, passata la mezzanotte, in Largo degli Scopari. IlA.S.D. si trovava in compagnia di alcuni amici e stava trascorrendo la serata in un locale della zona quando gli schiamazzi di un gruppetto di giovani, sicuramente ubriachi, si sono fatti sempre più insistenti. "Hanno cominciato a tirar ...

