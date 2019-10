Nobel per la Pace al premier etiope Aby Ahmed

Fonte : huffingtonpost

(Di venerdì 11 ottobre 2019) Il premioper la2019 è stato assegnato alAbyAli per il suo impegno nel porre fine alla guerra con l’Eritrea. Il leaderera in corsa per il premio insieme alla giovane attivista ambientalista svedese Greta Thunberg e al leader indigeno brasiliano Raoni Metuktire. Alla fine il Comitato per ilnorvegese ha scelto di premiare Abyper “i suoi sforzi per raggiungere lae la cooperazione internazionale e in particolare per la sua decisiva iniziativa per risolvere il conflitto al conflitto con la vicina Eritrea”, si legge nelle motivazioni.Da molti considerato una speranza per l’Africa, Abiyha dimostrato il suo coraggio politico con l’accordo dicon l’Eritrea, una delle prime iniziative del suo governo, insediatosi nel 2018. Combattuto fra il 1998 e il 2000, il conflitto fra i due ...

RaiTre : 'Ci eravamo già uniti, prima di esserci uniti, continuavamo a unirci, dopo esserci uniti giacendo così per anni, fi… - Internazionale : I numeri dell’hotel Capital, di Olga Tokarczuk. Alla scrittrice polacca è stato assegnato il premio Nobel per la le… - RaiCultura : I Premi #Nobel per la #Letteratura 2018 e 2019 a Olga Tokarczuk e Peter Handke. L'articolo dedicato è disponibile s… -