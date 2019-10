Veneto | da Regione 1 | 4 mln per sicurezza edifici scolastici 2

Veneto : da Regione 1 - 4 mln per sicurezza edifici scolastici : Venezia, 10 ott. (AdnKronos) – La Giunta regionale del Veneto, su proposta dell’assessore all’istruzione e formazione Elena Donazzan, ha approvato l’assegnazione di contributi regionali per 1,4 milioni di euro per la messa a norma e la sicurezza degli edifici scolastici del Veneto, dalle scuole d’infanzia agli istituti della scuola dell’obbligo. I contributi, assegnati con il bando pubblicato sul Bur in ...

Sanità : da Regione Veneto altri 8 - 9 mln per investimenti : Venezia, 2 ott. (AdnKronos) - Via libera dalla Giunta regionale del Veneto ad altri 8 milioni 972 mila euro di finanziamenti in edilizia e macchinari per tre importanti Ullss venete: la 1 Dolomiti, la 6 Euganea e la 9 Scaligera. I finanziamenti sono stati approvati, su proposta dell’Assessore alla S

Veneto : Regione investe negli sportelli famiglia (2) : (AdnKronos) - La fase 2019-2020 della sperimentazione regionale mette a disposizione dei comuni 470 mila euro per proseguire l’attività di ‘sportello’ e destina 30 mila euro all’Anci perché offra supporto tecnico ai Comuni e imposti un processo di valutazione degli esiti e di misurazione dell’impatt

Veneto : Regione investe negli sportelli famiglia : Venezia, 27 set. (AdnKronos) - La Regione Veneto investe nel potenziamento degli sportelli famiglia. Conclusa la prima fase di sperimentazione che ha visto 31 sportelli attivati nel biennio in altrettanti Comuni, con circa 1.600.000 potenziali utenti e 600 mila euro di contributi regionali erogati p

Pmi : da Regione Veneto 15 mln per sprigionare mezzo mld di finanziamenti a imprese (2) : (AdnKronos) - “Cifre importanti per l'economia veneta per un impegno mantenuto, di cui sono molto orgoglioso, rispettoso delle esigenze del nostro sistema produttivo” ribadisce Marcato. “Colgo l’occasione per ringraziare i colleghi della III commissione consiliare e della Giunta per la rapida approv

Pmi : da Regione Veneto 15 mln per sprigionare mezzo mld di finanziamenti a imprese : Venezia, 25 set. (AdnKronos) - Dopo l’approvazione all’unanimità in III Commissione, la Giunta regionale del Veneto ha dato il via libera definitivo all’accordo integrativo per l’attivazione delle garanzie di portafoglio, nell’ambito della “Sezione speciale Regione Veneto” del Fondo Centrale di Gara

Veneto : da Regione 120 mila euro contro il gioco patologico : Venezia, 24 set. (AdnKronos) - Prosegue in Veneto il progetto “Safe night in game”, iniziativa di prevenzione nei luoghi del divertimento attiva da due anni per sensibilizzare i giovani e i meno giovani sui rischi di dipendenze. La Giunta regionale del Veneto, su proposta dell’assessore alla sanità

Veneto : da Regione 3 mln euro agli agricoltori contro la cimice asiatica (2) : (AdnKronos) - A gestire le pratiche di indennizzo sarà Avepa, l’Agenzia regionale per i pagamenti in agricoltura, che utilizzerà indici e parametri di valutazione omogenei per i diversi tipi di frutticoltura. Il bando specifico per presentare domanda sarà pubblicato entro l’autunno. “Certo, 3 milion

Veneto : da Regione 3 mln euro agli agricoltori contro la cimice asiatica : Venezia, 24 set. (AdnKronos) - La Regione Veneto triplica le ricorse stanziate a bilancio per contrastare i danni causati dalla cimice asiatica. L’assessore all’agricoltura Giuseppe Pan e il vicepresidente e assessore al bilancio Gianluigi Forcolin - recepite le istanze del Tavolo verde regionale de

Autonomia : Regione Veneto a Boccia - da parte nostra volontà di giungere a testo condiviso : Venezia, 12 set. (AdnKronos) - “Leggiamo con stupore le dichiarazioni odierne del Ministro per gli Affari Regionali, Francesco Boccia, secondo il quale una delle cause della mancata stipulazione dell’intesa fra Governo e Regioni dovrebbe essere ricondotta all’assenza di una risposta da parte delle R

Autonomia : Regione Veneto a Boccia - da parte nostra volontà di giungere a testo condiviso : Venezia, 12 set. (AdnKronos) – ‘Leggiamo con stupore le dichiarazioni odierne del Ministro per gli Affari Regionali, Francesco Boccia, secondo il quale una delle cause della mancata stipulazione dell’intesa fra Governo e Regioni dovrebbe essere ricondotta all’assenza di una risposta da parte delle Regioni stesse alle eccezioni poste dalle Amministrazioni centrali nel corso del negoziato”. Lo sottolinea il ...

Scuola : Regione Veneto premia quattro studenti- atleti : Venezia, 11 set.(AdnKronos) - “Abbiamo voluto premiare gli studenti più meritevoli che sono riusciti a ottenere anche ottimi risultati sportivi. Questo è un messaggio importante, perché è un buon modo per favorire la pratica dello sport tra i nostri giovani e, allo stesso tempo, per far capire alle

Scuola : Regione Veneto premia quattro studenti- atleti : Venezia, 11 set.(AdnKronos) – ‘Abbiamo voluto premiare gli studenti più meritevoli che sono riusciti a ottenere anche ottimi risultati sportivi. Questo è un messaggio importante, perché è un buon modo per favorire la pratica dello sport tra i nostri giovani e, allo stesso tempo, per far capire alle scuole che anche lo sport è educazione”. Elena Donazzan, assessore all’Istruzione, alla Formazione e al Lavoro della ...

Sanità : Ordine Medici Padova - su carenza medici positivo tavolo con Regione Veneto : Padova, 9 set. (AdnKronos) - L'Ordine dei medici Chirurghi e degli Odontoiatria della Provincia di Padova, "esprime vivo compiacimento per l'odierno incontro avvenuto tra la Regione Veneto, le Scuole di medicina delle Università degli Studi di Padova e Verona e gli Ordini dei medici del Veneto, inco