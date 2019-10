Bando assistente servizi operativi | conservatore e funzionario | cv fino al 4 novembre

Bando educatore nido - assistente sociale e bibliotecario : domande fino a novembre : Con scadenza fissata fino al prossimo 7 novembre sono stati emessi nuovi concorsi pubblici per il ruolo di educatore asilo nido , assistente sociale e bibliotecario . I bandi verranno espletati presso: il Comune di Tortoreto ( educatore asilo nido ); il Comune di Bessude ( assistente sociale ) e l'Università di Verona ( bibliotecario ). Bando per educatore asilo nido In Abruzzo, il Comune di Tortoreto ha indetto un Bando di concorso, per l'assunzione a ...

Bando per educatore - assistente sociale e amministratore : scadenze a settembre e ottobre : In queste settimane vi sono alcune opportunità lavorative in particolare per la professione di educatore asilo nido, di assistente sociale e di dirigente amministrativo. I concorsi pubblici, con scadenza tra la fine di settembre e metà ottobre, sono stati emessi dal Comune di Gorgonzola (per educatore), dall'Azienda Sanitaria Valcamonica (per assistente sociale) e dal Comune di Castelfranco Emilia (per dirigente amministrativo). Bando per ...