Nasce la funivia sui fiordi | la tecnologia Made in Italy conquista la Scandinavia

Fonte : meteoweb.eu

(Di mercoledì 9 ottobre 2019) Nella terra dei, Leitner ropeways firma la sua ultimatecnologica. A Voss, un centro di villeggiatura norvegese che sorge a metà strada tra Oslo e Bergen, è stata inaugurata nei giorni scorsi la prima cabinovia trifune della. Si tratta del più grande investimento per un progettorio mai fatto nel nord Europa, un’opera da 33 milioni di euro che collega il centro con Hangurstoppen, la montagna che sovrasta Voss. Un gioiello tecnologico impreziosito dal design delle cabine (nove in tutto quelle attualmente funzionanti) a firma di Pininfarina e inserito in una cornice di mobilità intermodale che si muove lungo una «green line». La stazione a valle infatti, realizzata con design moderno e funzionale proprio nel centro del paese, ospita nello stesso complesso oltre allaanche la stazione ferroviaria al primo piano e il terminal autobus al ...