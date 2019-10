Prodigal Son | FOX ordina la stagione completa della serie con Michael Sheen e Tom Payne

Fonte : dituttounpop

(Di martedì 8 ottobre 2019)Son è la prima nuovaad ottenere l’ordine per unacomposta da 22 episodi. In casa FOX avranno cambiato idea, oppure non si sono spiegati bene quando agli Upfront di maggio il presidente del canale aveva dichiarato che si pensava alle nuovecon un numero di episodi ristretto, rispetto ai canonici 22. Il canale ieri ha annunciato di averto ladiSon, il family/crime drama in onda ogni lunedì con, Tome Bellamy Young.Son è la prima nuovaa ricevere il cosiddetto “back 9 order“, ossia l’ordine aggiuntivo di 9 episodi che porterà il totale degli episodiprimaa 22, rispetto ai 13 episodi inizialiti.Son, clicca qui per le nostre prime impressioni sul pilot. La motivazione è semplice: in un contesto ...

