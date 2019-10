Maria De Filippi produce la prima web serie | protagonista Giulia De Lellis

Uomini e Donne Over Puntata di Oggi 8 Ottobre 2019 : Maria De Filippi Scruta i Sentimenti di Riccardo! : Nella Puntata di Oggi a Uomini e Donne Over Ida Platano al centro studio ha comunicato di aver dato un bacio ad Armando. Maria De Filippi indaga sulle emozioni provate da Riccardo Guarnieri! Ecco cosa succede in Puntata! Secondo voi Riccardo pecca di incoerenza? L'articolo Uomini e Donne Over Puntata di Oggi 8 Ottobre 2019: Maria De Filippi Scruta i Sentimenti di Riccardo! proviene da Gossip News.

AMICI CELEBRITIES passa al mercoledì. Michelle Hunziker sostituisce Maria De Filippi : Il tanto annunciato passaggio di testimone tra Maria De Filippi e Michelle Hunziker sarà il piatto forte della quarta puntata di AMICI CELEBRITIES, in onda su Canale 5 mercoledì 9 ottobre. Il talent show per vip cambia quindi collocazione, lasciando lo spazio il sabato sera alla nuova edizione di Tu Si Que Vales, in partenza dal 19 ottobre e condotta dai riconfermati Belen Rodriguez, Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara. AMICI CELEBRITIES: le ...

“Ulisse” di Alberto Angela batte (ancora una volta) Amici Celebrities di Maria De Filippi : i DATI auditel : Ancora un successo per “Ulisse – il piacere della scoperta“, il programma di e con Alberto Angela, in onda ieri su Rai1, con 3 milioni e 821 mila telespettatori pari al 19.7% di share. Così il programma scientifico torna a vincere su ‘Amici Celebrities’, nell’ultimo confronto diretto tra le due trasmissioni, dato che dalla prossima settimana il programma di Canale 5 si sposterà al mercoledì. Ma ieri, nel ...

Amici Celebrities : Maria De Filippi pareggia gli ascolti di Ulisse : Amici Celebrities, ascolti terza puntata: Maria De Filippi pareggia con Ulisse di Alberto Angela È andata in onda ieri sera, sabato 5 ottobre, la terza puntata di Amici Celebrities, il talent condotto da Maria De Filippi. Per lo show di Canale5 questi sono stati gli ascolti: 3.271.000 telespettatori e il 19,7% di share. Una leggera crescita di 200 mila telespettatori e lo 0,3% in più rispetto a settimana scorsa. Maria De Filippi ha tenuto ...

Amici Celebrities - Maria De Filippi passa il testimone a Michelle Hunziker : "E' bravissima - vi divertirete..." : Maria De Filippi, al termine della terza puntata di Amici Celebrities, ha passato ufficialmente il testimone a Michelle Hunziker che condurrà il rush finale della prima edizione dello spin-off vip del celebre talent show, a partire da mercoledì 9 ottobre 2019, in prima serata, sempre su Canale 5.La De Filippi, quindi, a fine puntata, ha proceduto col discorso di commiato, annunciando anche la nuova edizione di Tu sì que vales che partirà ...

Maria De Filippi ad Amici : “Sembro una cretina”. Torrisi in lacrime : Amici Celebrities: Maria De Filippi fa una sorpresa a Laura Torrisi che scoppia in lacrime Oltre a Ciro Ferrara, anche Laura Torrisi ad Amici Celebrities ha ricevuto una sorpresa. L’attrice ed ex concorrente del Grande Fratello è stata colta nel punto debole, sua figlia Martina, nata dall’amore con Leonardo Pieraccioni. lacrime, zainetto rosa di scuola, una lettera e poi l’ingresso della bambina. Maria De Filippi si è trovata ...

Amici Celebrities in onda al mercoledì : via Maria De Filippi - arriva Michelle Hunziker : Cambio di programmazione per Amici Celebrities. La trasmissione di Canale 5, dedicata ai personaggi famosi del piccolo schermo italiano, sta riscuotendo un ampio successo. Puntata dopo puntata, gli indici auditel superano di gran lunga i 3 milioni di telespettatori nonostante la concorrenza di Mamma Rai. Ma a partire dalla prossima settimana le cose cambieranno. Maria De Filippi se ne andrà e al suo posto ci sarà la splendida Michelle Hunziker. ...